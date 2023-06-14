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潘斯稱川普面對「嚴重」控罪 若屬實恐「危害國安」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國前副總統潘斯正與前總統川普競爭黨內提名。法新社
美國前副總統潘斯正與前總統川普競爭黨內提名。法新社

美國前總統川普涉「密件案」遭聯邦起訴，川普任內擔任副總統的潘斯（Mike Pence）14日在美媒「CNBC」的節目上表示，川普的起訴書「包含嚴重的指控，我無法護航指控的事項」，並稱指控若為真，可能影響國家安全。

正和川普角逐2024年大選共和黨內提名的潘斯指出，若指控事項屬實，可能導致高度敏感的機密文件落入有心人士手中，即使是無意為之，也可能危害美國國家安全，致使「我們軍隊的男性與女性人員陷入危機中。」

潘斯補充表示，所有人都應適用無罪推定原則，也提及川普日前對於37項重罪犯行指控都主張無罪。他並稱：「我無法相信政治（因素）在此沒有扮演任何角色」，影射起訴有政治考量，也批評司法體制對2016年民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的涉案選擇輕放。

川普 潘斯 美國

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