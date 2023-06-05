拜登笑了 美倒債警報解除

美國總統拜登3日簽署提高舉債上限法案，正式解除這一輪倒債警報，讓市場鬆一口氣，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，債限最新發展未必有利股市，因為提高聯準會（Fed）繼續升息的機率，還有美國財政部的操作將收回流動性。

白宮3日宣布，拜登已簽署「2023年財政責任法案」，使該法案正式成為法律，凍結舉債上限並限制聯邦支出兩年，正式解除美國債務違約的威脅。

巴隆周刊指出，在債限僵局獲得突破前，Fed已暗示本月可能暫停升息，這可能反映對債限僵局金融衝擊的考量，勝過最新經濟數據的影響，包括5月就業報告。儘管部分人士預估，債限僵局的影響相當於升息1碼，但貨幣決策當局可能發現，在失業率處於歷史低點、通膨率又遠高於2%目標的此時，不進一步升息會是個錯誤。

此外，在美國財政部今年初觸及舉債上限時，因為無法舉債，導致現金收支減少，為金融體系注入大量流動性，現在舉債上限凍結到2025年後，財政部將加強發行短期過庫券以重建現金收支，使流動性流向扭轉，將收回流動性，同時Fed又持續在縮減資產負債表。

TS Lombard首席美國經濟學家布里茲認為，財政部過去五個月的現金管理，挹注了相當於國內生產毛額（GDP）3%的流動性到金融市場，未來幾個月將收回占GDP近10%的流動性。

在Fed副主席提名人傑佛森暗示支持本月暫停升息後，市場預期Fed本月按兵不動的機率約七成，但這番發言是在5月就業報告發布前，在Fed於13日開始開會前，還有5月通膨數據。