曾偷用自己精子讓女患者懷孕！美醫生搭機「空中解體」墜毀亡

美國一名婦產科醫生沃特曼（Morris Wortman）過去曾被指控「使用自己的精子讓女患者懷孕」，近日卻傳出他搭乘自製飛機時「機體在空中突然解體」，最終墜機身亡。

衛報報導，72歲的沃特曼是紐約西部一位頗負盛名的醫生，沒想到2021年被一名病患的女兒起訴控告稱「自1983到1985年間，在女患者不知情下擅自使用自己的精子讓其懷孕」，據悉，沃特曼多次使用相同手法讓自己擁有多達9名子女。

沃特曼的行為曝光後，此案交由門羅郡（Monroe County）法院審理，沒想到如今卻傳出墜機身亡的消息。據悉，沃特曼28日在奧爾良縣（Orleans）搭乘自製實驗飛機途中「機身與機翼在空中解體」，最終與飛機駕駛員盧斯（Earl Luce Jr）一同身亡。

當地警長波克（Christopher Bourke）指出「飛機機翼突然從機身脫離並墜落至地面上的果園，機身在墜毀前持續向西飛行約1000到1500碼」。

此外，目前國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）已派遣人員前往現場勘查，全案持續調查當中。