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出席官校畢典 拜登又跌倒！

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
拜登（戴藍帽者）跌倒後，在隨扈攙扶下起身，手指著舞台上的黑色沙包。（美聯社）
拜登（戴藍帽者）跌倒後，在隨扈攙扶下起身，手指著舞台上的黑色沙包。（美聯社）

拜登總統，您累了嗎？「福斯新聞」1日報導，美國總統拜登當天出席位於科羅拉多州的空軍學院（USAFA，即美國空軍官校）畢業典禮時，在舞台上跌倒。自2021年1月就任以來，現年80歲高齡的拜登，已多次被拍到跌倒或遭絆倒的驚險畫面。

白宮1日對此指稱，拜登遭1個沙包絆倒，而他「並未因此受傷」。

拜登當天在該校畢典時致詞。白宮聯絡室主任拉伯特（Ben LaBolt）推文寫道，「（拜登）他沒事。他當時正和（1名準畢業生）握手，舞台上有個沙包」。

2021年3月，當時78歲的拜登在馬里蘭州安德魯聯合基地，就被拍到在「空軍1號」的登機梯上跌倒3次。

拜登是美國史上，最年長的現任總統，他4月已正式宣布競選連任。

拜登1日在美國空軍官校畢典中跌倒。（法新社）
拜登1日在美國空軍官校畢典中跌倒。（法新社）
拜登跌倒後，隨扈立即將他拉起。（美聯社）
拜登跌倒後，隨扈立即將他拉起。（美聯社）
隨扈扶起拜登。（法新社）
隨扈扶起拜登。（法新社）
拜登在舞台上跌倒。（法新社）
拜登在舞台上跌倒。（法新社）

拜登 美國 空軍

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