班奈狄克·康柏拜區遭歹徒闖進門恐嚇：燒你全家 一家五口驚怕要死
好萊塢影星班奈狄克·康柏拜區（Benedict Cumberbatch）位於倫敦的3000萬豪宅，早前被一名男子持刀闖入恐嚇，揚言「我知你搬進來，我希望燒死你全家」，當時班奈狄克與太太Sophie Hunter及三名子女都在家人，還好只受驚沒有受傷，而涉案男子已被捕及判刑。
據外國媒體報導，涉案男子名為Jack Bissell，現年35歲，曾於五星級酒店任職廚師，案發當日他現身班奈狄克家門前咆哮，接著向對講機吐口水，繼而用手上的魚刀將其拆毀，最後被警方拘捕。
外媒指未知Jack Bissell的犯案動機，而他被捕後亦選擇認罪沒有答辯，最後被法庭判以刑事毀壞罪，罰款250英鎊（約9680台幣），以及為期三年禁制令，禁止接近班奈狄克一家及其居住地區。
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文章授權轉載自《香港01》
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