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遊民居無定所 美國教會「開放儲藏室」供置放個人物品

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
遊民身上的重要物品，隨時可能遭竊。(Photo by flightlog Flickr used under Creative Commons license)
遊民身上的重要物品，隨時可能遭竊。(Photo by flightlog Flickr used under Creative Commons license)

給需要的人方便。美國西維吉尼亞州1間教會開放場地，設置儲物櫃，讓附近遊民可以放置個人重要物品，幫助需要的民眾在找到真正的居所之前，能有個安心可以使用的地方。

個人儲物空間大

據《福斯新聞》報導，設於聖馬可聯合衛理公會內的「過渡存儲中心」於2021年啟用，目前共有150個儲物櫃，開放給遊民當作儲放個人物品的地方。因離婚居無定所的霍爾表示，「有了這個真是太有幫助了，想像坐著輪椅或電動代步車之類的要怎麼隨身攜帶東西？自己的東西常會不見。」

計劃負責人米蘭達表示，「如果他們需要拿出生證明、身份證就可以到這裡來。因此，擁有這個存放重要文件的地方，對於那些在住房、工作上所需文件的人來說相當有幫助。」

該中心也開放手機充電及提供捐贈的二手衣與書籍，從計劃開始，已經服務241人，而其中85人因爲接受治療或有了安定住所而離開過度計畫。

讓使用者心安

據《KSHB電視台》報導，堪薩斯市團體Hope Faith在去年也同樣推出讓遊民儲放個人物品的服務，將近70個個人置物櫃都已放滿。該組織執行長道格表示，目前共有148位人在1年期間內曾使用過該服務。

使用者莫瑞表示，最大的好處就是安全，「我的身份證、出生證明、社會安全卡，在這裡這些櫃子非常重要，因為面試時，你不會想帶著所有的個人物品。」道格認為，這些服務是希望能讓民眾趕快找到一個棲身之所，多數的人使用期間約1個半月。

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遊民 美國

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