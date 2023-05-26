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做錯什麼？美11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍
美國密西西比州一名11歲非裔男孩日前打911報警通報家庭紛爭事件以保護母親，未料遭到上門警員開槍，男孩送醫治療後已出院，其家人要求開除涉事警員。
華盛頓郵報報導，代表該名11歲男孩穆里（Aderrien Murry）家人的律師摩爾（Carlos Moore）表示，穆里因肺部塌陷、肋骨骨折和肝臟撕裂而接受呼吸機和胸管治療後，於24日出院。
摩爾說，穆里母親當時看到女兒生父回家後「怒氣沖沖」，她擔心出事，於是給穆里一台手機，請他幫忙報警。印地安諾拉市警局警員凱珀斯 （Greg Capers）隨後於凌晨4時左右上門，並向穆里開槍。
摩爾指出，當男孩母親卡拉（Nakala Murry）告訴凱珀斯，房子裡沒有人攜帶武器時，凱珀斯大聲喊道，所有人舉起雙手。
但儘管穆里遵循指令並舉起雙手，凱珀斯仍朝他的胸口開槍。卡拉在本周的記者會上說，「穆里不懂為什麼要被開槍，說自己做了什麼？他開始哭泣。」
印地安諾拉市議員委員會本周投票決定讓凱珀斯休有薪行政假，本案由密西西比州調查局負責調查。目前尚不清楚凱珀斯是否會面臨額外紀律處分或被解雇。
摩爾表示，這名警員所作所為沒有任何正當理由，穆里差點因為該名警員的魯莽行為而喪命。
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