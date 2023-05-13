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對中扮黑臉 薛曼傳將去職

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國副國務卿薛曼傳出將去職。（歐新社）
美國副國務卿薛曼傳出將去職。（歐新社）

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日晚間獨家報導，拜登政府處理對中關係扮演黑臉的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）將在夏天去職。薛曼二○二一年四月獲參院同意，成為首位出任副國務卿的女性官員，負責處理美中關係。

二○一一年，薛曼帶領美國團隊主導伊朗核談判，促成二○一五年簽署協議。因她的談判方式變化多端，被伊朗代表團私下稱為「銀狐」（Silver Fox），自此有了這個外號。薛曼的正面對決、強悍且快速的談判風格，在華府頗知名。

到目前為止，薛曼是拜登政府任內訪問中國大陸的國務院最高層官員；她在前年七月底訪問天津，與時任國務委員兼外長王毅會談，會前一度協商未果，傳出訪問延後訊息。

國務院去年底掛牌成立「中國事務協調處」（Office of China Coordination）時，國務卿布林肯（Antony Blinken）和薛曼共同揭牌，東亞局負責中蒙台事務的副助卿華自強（Rick Waters）兼任中國處處長，向亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）以及薛曼報告。

中國大陸偵察氣球今年二月飛越美國本土上空時，布林肯和薛曼召見中國大陸駐美大使館資深官員，並直接與北京資深官員聯繫，表明這是一起不可接受且不負責任的事件。

據報導，薛曼去職的訊息將在近日內公布，目前還不知道由誰接任，知情人士表示，薛曼的工作成績亮眼，對接手的人來說是很大挑戰。

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