快訊

深夜1：30東部海域規模4.7地震 最大震度台東4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣球事件後 美國務院暫緩競爭行動

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

路透十一日報導指出，今年二月發生中國偵察氣球事件後，美國一些官員相信將會激發美國新一輪制裁中國行動，然而實際相反，國務院為防止美中關係進一步受損，暫緩原計畫針對中國的各個行動，但做法打擊了國務院內「中國事務協調處」的士氣。

路透報導，根據四名消息人士及路透取得的內部郵件指出，國務院內有一個「競爭行動」（competitive actions）日程表，是拜登政府有關中國計畫的機密清單，主要是推動對中國採取更嚴厲行動的計畫，包括人權相關的制裁、出口管制和其他敏感行動。

在氣球事件後，國務院決定推遲國務卿布林肯原定的訪問北京計畫以示不滿，卻也推遲了針對中國的行動計畫。

中國組負責人、副助理國務卿華自強二月六日在一封給員工的電郵說：「國務卿的指示是推動『非氣球』行動，這樣我們可以專注在對應和仔細斟酌回應。」

消息人士說，直到今天對中國的制裁行動仍未實行，甚至延遲對電信設備製造商華為實施出口許可規定，以及推遲對侵犯維吾爾族人權的中國官員實施制裁，令中國組人員的士氣大受打擊。

拜登政府一直防止與中國關係進一步惡化，華府必須與北京保持溝通管道暢通，以避免誤判及更好管控危機。

但消息指出，目前政策過於緊跟早期的接觸策略，就是通過對中國讓步來換取高層對話，然而卻往往成效不彰。消息也指出，布林肯已將對中政策主要職責交給副國務卿薛曼。

華自強今年三月在一次工作人員會議上表示，根據薛曼指示，對中國氣球事件，國務院要向前看，而她目前正急於重新安排布林肯訪問北京行程。

延遲制裁決定除了令部分美國官員感到震驚外，也反映出拜登政府內部，對中國採取更嚴厲行動（鷹派）或是更克制做法（鴿派）存在極大分歧。

國務院 布林肯 北京

延伸閱讀

美因應氣候危機 拜登提新計畫遏制電廠碳排

蘇利文、王毅 奧地利會晤 2天長談逾8小時

CNN：副國務卿薛曼 將在夏天離職

拉攏印度制衡中國 拜登6月將在白宮會見莫迪

相關新聞

對中扮黑臉 薛曼傳將去職

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日晚間獨家報導，拜登政府處理對中關係扮演黑臉的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）...

防疫遣返令終結 美邊境告急

新冠疫情發生後實施三年多的美國法典第四十二卷防疫遣返令十一日晚間結束之前，美墨邊境已經出現湧入大量無證移民的危機。今日美...

氣球事件後 美國務院暫緩競爭行動

路透十一日報導指出，今年二月發生中國偵察氣球事件後，美國一些官員相信將會激發美國新一輪制裁中國行動，然而實際相反，國務院...

美年輕人2成聽力受損 助聽器變小又變潮 降低排斥感

近年來，市面上出現眾多新式助聽器，配備藍芽等功能還能以手機控制，有的外表看起來像無線耳機，有的小到戴進耳道根本看不出來，讓有需要的人、特別是年輕人更樂於使用。專家說，當前美國廿多歲年輕人五分之一已有聽力受損問題，這類新式助聽器讓他們使用時感覺更自在。

為賺點閱「故意墜機」還滅證 美國YouTuber恐面臨20年監禁

英國BBC報導，美國一名29歲飛行員兼跳傘運動員、YouTube網紅雅各布（Trevor Jacob）2021年12月在...

紐約地鐵遊民遭壓頸致死 美陸戰隊員被控過失殺人

紐約檢方發言人今天表示，美國陸戰隊員潘尼（Daniel Penny）在紐約地鐵列車上涉嫌壓住遊民尼利（Jordan Ne...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦