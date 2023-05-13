氣球事件後 美國務院暫緩競爭行動

路透十一日報導指出，今年二月發生中國偵察氣球事件後，美國一些官員相信將會激發美國新一輪制裁中國行動，然而實際相反，國務院為防止美中關係進一步受損，暫緩原計畫針對中國的各個行動，但做法打擊了國務院內「中國事務協調處」的士氣。

路透報導，根據四名消息人士及路透取得的內部郵件指出，國務院內有一個「競爭行動」（competitive actions）日程表，是拜登政府有關中國計畫的機密清單，主要是推動對中國採取更嚴厲行動的計畫，包括人權相關的制裁、出口管制和其他敏感行動。

在氣球事件後，國務院決定推遲國務卿布林肯原定的訪問北京計畫以示不滿，卻也推遲了針對中國的行動計畫。

中國組負責人、副助理國務卿華自強二月六日在一封給員工的電郵說：「國務卿的指示是推動『非氣球』行動，這樣我們可以專注在對應和仔細斟酌回應。」

消息人士說，直到今天對中國的制裁行動仍未實行，甚至延遲對電信設備製造商華為實施出口許可規定，以及推遲對侵犯維吾爾族人權的中國官員實施制裁，令中國組人員的士氣大受打擊。

拜登政府一直防止與中國關係進一步惡化，華府必須與北京保持溝通管道暢通，以避免誤判及更好管控危機。

但消息指出，目前政策過於緊跟早期的接觸策略，就是通過對中國讓步來換取高層對話，然而卻往往成效不彰。消息也指出，布林肯已將對中政策主要職責交給副國務卿薛曼。

華自強今年三月在一次工作人員會議上表示，根據薛曼指示，對中國氣球事件，國務院要向前看，而她目前正急於重新安排布林肯訪問北京行程。

延遲制裁決定除了令部分美國官員感到震驚外，也反映出拜登政府內部，對中國採取更嚴厲行動（鷹派）或是更克制做法（鴿派）存在極大分歧。