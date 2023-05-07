德州商場槍擊案證實至少9死7傷 槍手遭擊斃

美國德州達拉斯郊區一間商場6日下午發生槍擊事件，一名槍手到處開槍，醫院急診室證實已有9人死亡，至少7人受傷，其中3人受勢嚴重，一些遇害者是孩童，槍擊現場疏散數百人，槍手已被警方擊斃。

艾倫市(Allen)的Allen Premium Outlets商場在當地下午3時36分左右傳出多聲槍響後，店員立刻拉下門，並讓現場民眾到商家後方躲避。

艾倫市警長哈維(Brian Harvey)稍早表示，槍手是單獨犯案，在商場外開槍，有多人受傷，但未證實死傷人數。有目擊者稱，當時槍手在商場外的走道上四處開槍。

艾倫市消防大隊長柏德(Jon Boyd)表示，至少9名傷者送醫，最小的只有5歲，最長者61歲，可能有更多人受傷。