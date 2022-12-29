炸彈氣旋襲美 洗車場直接變「雪怪巢穴」
美國遭逢50年來最嚴重「炸彈氣旋」（bomb cyclone），各地紛紛傳出災情，德州一家洗車場也因為氣溫驟降結滿「冰柱鐘乳石」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名攝影師麥特（Matt Guthrie）常在社群媒體上分享自己的作品。他常到各地記錄四季美景，近期寒冬降臨，他便一直在尋找能拍到完美冰柱的地方，沒想到被他捕捉到這處奇異的景象。
12月24日，麥特在社群媒體上分享影片，影片標題寫道：「我整個早上都在找冰柱，@heb（洗車場名）的冰柱是最好的」。畫面中只見這家位於萊克魏（Lakeway）的洗車場全都結了冰，一根根冰柱鐘乳石佈滿了洗車場，讓洗車場看起來就像星際大戰中的雪怪汪帕的住處。
這部影片引發不少網友討論，有網友說「RIP（安息吧）洗車場」，也有網友替洗車場惋惜說要是沒有保險，這次大概要賠很多錢。
由於炸彈氣旋襲美，近期全美進入極度低溫，帶來冰風暴、凍雨和洪災。美國國家氣象局（National Weather Service）指出，萊克魏12月23日早上只有低溫華氏10度（約攝氏零下12.2度），紐約州水牛城一夜急凍，有數百輛車因大雪困在路上，光是水牛城就有28人凍死，全美死亡人數已達60人。
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