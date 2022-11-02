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攤車不得穿著暴露 性感女老闆不服告贏「終於可穿比基尼」

聯合新聞網／ 綜合報導
攤車老闆哈蒂斯不滿市府用法律規定攤車僱員穿著，上訴法院獲判勝訴。圖擷自Mirror
攤車老闆哈蒂斯不滿市府用法律規定攤車僱員穿著，上訴法院獲判勝訴。圖擷自Mirror

美國麻州的埃弗里特市（Everett）2017年立法規定得來速的員工、經營者不得穿著暴露，必須穿可以完全遮掩上半身與下半身的衣褲，引起一位喜歡穿比基尼的咖啡攤老闆不滿，開啟一段漫長的訴訟過程，最後咖啡攤老闆贏得官司，得以繼續穿比基尼賣咖啡。

根據《鏡報》報導，埃弗里特市當年修法規定速食店、熟食店、餐車與咖啡店等可快速取餐的得來速業者與攤位，都不得穿著暴露販售商品。引起一名喜歡穿比基尼的咖啡攤老闆哈蒂斯（Hillbilly Hotties）不滿，要求法院解釋該法規的合憲性。

美國西雅圖地方法院受理後，判哈蒂斯勝訴，並表示埃弗里特市的服裝規範違法了美國華盛頓州憲法的平等保護條款，不過哈蒂斯並非一次就贏得官司，她在上一次的官司中敗訴，而這次法院判哈蒂斯勝訴，某程度是基於性別歧視的驅動。

法官馬丁在判決書中解釋，過去通過服裝規定是因為比基尼咖啡攤位的女性員工產生不利影響，紀錄中有證據顯示，咖啡攤中有高比例都是女性或幾乎完全是女性。很難想像這類規定要如何落實在男女性間，因為法規禁止的服裝通常是女性穿的，如短版襯衫與比基尼。

但咖啡攤老闆哈蒂斯表示，這項判決可以保護他們的安全，因為執法部門不會再對他們服裝發表任何意見，另一位提起訴訟的攤車老闆馬特森也表示，政府應該讓公民穿任何他們喜歡的衣服。她表示，有些國家因為宗教信仰讓人穿很多衣服，但美國不同，因為你可以穿任何想穿的衣服。

比基尼 性別歧視

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