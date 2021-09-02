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紐約宣布進入緊急狀態！「歷史性暴雨」釀大嚴重水災

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
受到颶風艾達夾帶豪雨影響，美國紐約現在陷入嚴重水災，2日凌晨更直接宣布進入「緊急狀態」。法新社
受到颶風艾達夾帶豪雨影響，美國紐約現在陷入嚴重水災，2日凌晨更直接宣布進入「緊急狀態」。法新社

受到颶風艾達（Ida）夾帶豪雨影響，美國紐約現在陷入嚴重水災，2日凌晨更直接宣布進入「緊急狀態」。

根據報導，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在推特上宣布紐約進入緊急狀態，表示「我們正在經歷一場歷史性天災，包括破紀錄的降雨量、嚴重淹水，道路也相當危險」。白思豪坦言「我從未見過類似降雨，這令人震驚不已，我們遭遇的是3到4英吋（約7.62至10.16公分）的時雨量，累積程度令人難以置信」。

此外，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）也稱「這場雨比所有人預期的多太多，使當地陷入水深火熱之中」，即便超前部署也難以預料情況會如此嚴重。

紐約國家氣象局也敦促人們不要上路，強調「我們看到太多關於水上救援和駕駛者受困的報導，絕對不要開車穿過被洪水淹沒的道路，你不知道水有多深，而且太危險了」。紐約消防局表示，救援人員一直在將人們從紐約市被洪水淹沒的道路和地鐵中救出，所幸目前沒有任何重大或嚴重受傷的報告傳出。

推特影片連結：https://twitter.com/i/status/1433253390260310017

紐約市長白思豪在推特上宣布紐約進入緊急狀態，表示「我們正在經歷一場歷史性天災，包括破紀錄的降雨量、嚴重淹水，道路也相當危險」。法新社
紐約市長白思豪在推特上宣布紐約進入緊急狀態，表示「我們正在經歷一場歷史性天災，包括破紀錄的降雨量、嚴重淹水，道路也相當危險」。法新社

紐約 白思豪 雨量

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