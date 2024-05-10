差點流入市面！越南查獲來歷不明腐臭豬骨、豬內臟 700公斤全數銷毀

越南興安省有關單位今天攔截了一輛貨車，並在車廂內查獲700公斤來歷不明的豬骨與豬內臟。當局隨即開出1000萬越南盾（新台幣約1萬2740元）的罰單，這些差一點流入市面的豬骨與豬內臟也全被銷毀。

越通社（VNA）報導，興安省（Hung Yen）市場管理局今天與警方在檢疫人員等單位的陪同下對來往車輛進行檢查，結果在一輛貨車上發現了700公斤的豬骨與豬內臟，正散發出陣陣難耐的腐臭味。

相關單位表示，這名司機正是貨物所有人，卻無法提供發票或來源證明文件。司機坦言，這些豬骨與豬內臟是在興安省四處收購與收集而來，正準備運往銷售時就在路上被攔檢。

檢疫人員指出，這700公斤的豬骨與豬內臟均不符合食品安全與衛生要求。司機最終須向國庫繳納1000萬越南盾的行政罰緩，車上的豬骨與豬內臟也被全數銷毀。