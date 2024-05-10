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影集《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊現身受訪 揚言吿翻Netflix

聯合新聞網／ 綜合報導
瑪莎原型費歐娜．哈維日前首度現身接受採訪。圖擷自每日郵報
瑪莎原型費歐娜．哈維日前首度現身接受採訪。圖擷自每日郵報

Netflix影集《馴鹿寶貝》爆紅，也讓全球網友好奇劇中的跟蹤狂女主角「瑪莎」（Martha）到底是誰，昨（9）日瑪莎本尊上YouTube節目接受採訪，強調自己並非劇中描寫得這麼瘋狂，更揚言要提告Netflix和編劇兼男主角理查．蓋德（Richard Gadd）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，犯罪影集《馴鹿寶貝》是喜劇演員蓋德以親身經歷改編。他不只是這齣賣座影集的編劇，也自己擔任男主角重演當時的經歷。影集中的恐怖跟蹤狂瑪莎因為男主角一時友善的舉動，開始瘋狂迷戀男主角，不只狂發電郵、狂寫臉書貼文，還出現在男主角出現的各個場合。

昨天瑪莎本尊，也就是58歲的費歐娜．哈維（Fiona Harvey）首度露面。對於自己是否發了41000封電郵、744則貼文還有350小時的語音留言等等，她全都否認。哈維表示自己明明只見過蓋德三次，也只傳過10封簡訊和一封透過發文寫的信。

哈維表示，自己的確有一隻叫做馴鹿寶貝的娃娃，也真的暱稱蓋德為馴鹿寶貝，但她沒有寄過任何東西給他，只有幾封電郵，都是開玩笑而已。她在影集爆紅後被網友肉搜出來，不只有人打電話騷擾，甚至還收到死亡威脅。

哈維也說自己為了維護自己的心理健康，刻意不去看這部影集，但她強調自己沒有問題，也否認曾經犯罪或入獄，認為蓋德自己捏造了一些劇情。她認為自己是這部影集的受害者，「絕對」會對蓋德及Netflix採取法律行動。

Netflix 跟蹤騷擾

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