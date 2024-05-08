日幣慘跌衝擊咖啡店！原豆2年飆價1.5倍 店家叫苦：等於10年漲幅

日幣幣值近年來不斷下探，日前甚至一度跌破1美元兌換160日圓日幣的大關，這也造成許多進口品成本飆升，嚴重影響到日本現在的經濟狀況。像是得倚賴進口咖啡豆的咖啡店業者，就受到相當大的衝擊。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，一家位於東京都目黑區的「八雲珈琲店」，店家選用來自世界各國的約30種咖啡，搭配細膩的沖泡技術，讓客人讚不絕口。然而店長卻表示，受到日幣貶值和氣候異常的影響，讓最近幾年咖啡豆價格飆升。

店長指出，過去一單位1900日圓的咖啡豆成本價，現在飆漲為3000日圓（相當於從新台幣397元變為627元），兩年約漲到1.5倍多，漲幅簡直有如過了十年一般。整體來看，咖啡豆成本上升了20％左右。他預估咖啡豆價格還會繼續漲，雖然很不想提高售價，但已經漸漸撐不住了。

除了這間咖啡店以外，日本7-11也撐不住咖啡豆漲價，在今年三月調整咖啡價格。其他超商、超市等業者，也都紛紛跟進。由於受到地球暖化影響，到了2050年，全球咖啡產地可能會減少一半。八雲珈琲店店長認為，到時咖啡店或許不至於完全消失，但很可能得改換形式求生。