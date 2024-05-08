加拿大饒舌天王Drake豪宅爆槍擊案！1保全中槍傷勢嚴重
加拿大饒舌歌手Drake的住宅外於當地時間7日凌晨發生槍擊事件，一名保全中槍且傷勢嚴重，尚不清楚事發時Drake是否在家。
多倫多警方發言人克勞奇克（Paul Krawczyk）在記者會上說，當地時間7日凌晨2點左右，警方獲報趕到一間豪宅外，發現一名男子傷勢嚴重，已被送往醫院治療，槍擊案發生時，該名保全站在住宅前門外。
克勞奇克拒絕回答事發時Drake是否在家，但表示當局正在與Drake的團隊保持聯繫，並正在配合調查。
克勞奇克指出，案件涉及多名嫌犯，他們乘坐一輛汽車逃逸，警方尚未公布車輛細節，稱調查人員正在審查該事件的影片片段。
槍擊事件發生之際，Drake與洛杉磯饒舌歌手Kendrick Lamar間的火藥味濃厚，兩人在周末發布多首針對對方的diss歌曲，其中包括未經證實的指控和人身攻擊。
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