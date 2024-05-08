加拿大饒舌天王Drake豪宅爆槍擊案！1保全中槍傷勢嚴重

生在都是名校畢業生的家族，她自小只在家、學校與補習班之間打轉，爸媽給獨生女的唯一使命是考取最高學府，才能與親戚平起平坐。就讀東京大學時她參加偶像舞蹈社，一切改變了。畢業後離家追夢，有4個月的時間在銀行上班，同時瞞著父母做地下偶像演出。學歷是她的包袱或是賣點？一心栽培她的父母怎麼看愛女的選擇？ 近來，在日本電視台的猜謎節目、高學歷藝人主題的談話性節目上，漸漸能看到藝名「雲丹UNI（雲丹うに）」的身影。雲丹本來不會出現在電視螢光幕，她是團體「Mirror,Mirror」的一員，音樂展演空間的舞台才是她的家。

2024-05-08 08:00