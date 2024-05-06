電視、空氣清淨機都能偷！房客「神鬼搬運」 日飯店叫苦連天

日本近期迎來黃金周連假，各大觀光景點都湧進許多人潮。然而就在觀光蓬勃發展的同時，卻也鬧出許多旅客不守規矩的爭議事件。不少旅館紛紛指出，許多客人擅自竊取客房內的物品，損害業者利益。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，一家位於栃木縣那須鹽原市的旅館「鹽原元湯溫泉」，業者表示在黃金周，好幾天訂房都是客滿狀態。然而在高興的同時，房間裡的一些洗髮精、沐浴乳等清潔用品，還有化妝水、茶葉、衛生紙之類的用品，卻都被旅客擅自帶走。

另一家東京的飯店表示，曾經有房客私自拿走枕頭、靠墊、餐具等物品。另外一家位於東海地區的飯店更控訴，有人甚至直接把吹風機、液晶電視等昂貴的物品搬走，令人相當傻眼。

一位曾在東京某商務旅館擔任約十年飯店店主的女性表示，飯店裡經常有各種東西被客人偷走。除了上述物品之外，她個人遇過最驚訝的，是有人直接偷走了空氣清淨機。推測房客應該是把機器塞進巨大的行李箱內，才會神不知鬼不覺地帶走。

而隨著外國遊客增加，也有許多人跟飯店借了變壓器後，直接拿走沒歸還。還有房客趁著飯店提供自助免費早餐時，一口氣裝走許多量帶回去，當成午餐或晚餐來吃，這些行徑都令人搖頭。