日本山形縣火災今火勢更猛 逾400居民需疏散、燒毀面積達95公頃
日本東北地區山形縣南陽市昨天發生山林火災，今天火勢更猛，已知燒毀面積達95公頃，相當於21座東京巨蛋。南陽市傍晚對410名居民發出避難（疏散）令。
日媒報導，日本時間昨天下午將近1時，有民眾在南陽市宮內通報消防單位說「見山林竄起白煙」。消防單位前往滅火，但火勢難以控制；今天清晨出動來自山形、福島、宮城3縣共6架直升機，從上空灑水滅火，火勢仍未平息。
南陽市今天傍晚對發生火災的山林周邊148戶共410名居民發出避難（疏散）令，希望居民能疏散到公民館等地。
南陽市市政單位表示，發生火災地點靠近向山公園棒球場的山林西側半山腰地帶。今天中午，火勢蔓延跨越山頂，延燒至山林東側。截至傍晚5時，燒毀面積達95公頃。
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