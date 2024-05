摘魯保羅變裝皇后秀后冠！ 妮妃雅倫敦表演「追追追」 台人力挺直呼感動

台灣變裝藝術家妮妃雅5日在倫敦知名同志夜店「天堂」(Heaven)表演,不僅吸引當地大批民眾慕名前來,現場更有許多台灣人專程到場支持,一起力挺來自台灣的變裝皇后。

妮妃雅一連進行三場精彩的演出,除了重現在魯保羅變裝皇后秀(RuPaul's Drag Race)冠軍賽時的表演歌曲外,更演出台語經典名曲「追追追」,讓觀眾尖叫聲不斷。

妮妃雅在表演過程中也不時與台下觀眾握手交流,現場互動感十足。在表演進行時,妮妃雅還一度揮舞著中華民國國旗,讓在場的台灣民眾直呼「實在太感動了」。

這次演出的地點「天堂」(Heaven)於1979年成立,是倫敦最具代表性的同志酒吧與夜店之一,每週都會推出不同的表演主題,吸引LGBTQ+(同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒)族群或異性戀民眾來享受音樂;「天堂」今天更是因為妮妃雅的表演,使得人潮較平常還要多出許多,足見妮妃雅的魅力。

妮妃雅於2024年參加美國知名節目魯保羅變裝皇后秀第16季,並獲得冠軍,成為該節目第一位奪冠的台灣人,也因此在台灣和國際上受到許多關注。

曾就讀英國創作藝術大學(University of Creative Arts)的妮妃雅,如今再度回到英國進行表演,她在中場時表示,英國是她探索自我的地方,也像是她的第二個家,這次回來除了參與演出外,最開心還是能夠見到在英國的哥哥及其家人。

妮妃雅不僅多次在節目中將充滿台灣特色的元素融入服裝當中,更在獲獎時大喊:「台灣,這是獻給你的!」(Taiwan, this is for you!)。如今她在世界各地進行表演,將台灣多元共榮的一面展現給世界看見。

妮妃雅本名曹米駬,在美國洛杉磯出生,主要在台北和香港兩地間長大,高中接觸K-POP開啟她對舞台表演的興趣,大學前往英國倫敦攻讀時裝設計,一腳踏進變裝皇后的世界。她2022年移居紐約布魯克林,以發展她的變裝事業。