快訊

玩笑鬧太大！旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

遭雷擊停電休館一天 澎湖水族館苦笑「用電鰻發電可以嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣打卡點沒了！日本便利商店架黑布擋富士山挨批 總公司致歉祭對策

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本中部山梨縣富士河口湖，工人們在羅森便利商店附近設置了路障，那裡是一個以富士山如畫景色為背景的熱門拍照點。美聯社
日本中部山梨縣富士河口湖，工人們在羅森便利商店附近設置了路障，那裡是一個以富士山如畫景色為背景的熱門拍照點。美聯社

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所針對遊客脫序行為正設置用來阻擋拍攝的黑布，羅森總公司今天也致歉並公布因應對策。

河口湖車站外的這間羅森便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多觀光客到此一遊打卡。

富士河口湖町公所日前決定在引發話題的便利商店對面人行道，設置用來遮擋富士山的黑色布幕，相關工程已在4月30日動工，預計數天內就能完工。根據規劃，布幕高度約2.5公尺、寬度約20公尺。

日本日刊體育報導，除了富士河口湖町公所正在設置黑色布幕外，羅森總公司今天也在官網致歉並公布因應對策。

目前被外國觀光客視為拍攝景點的分店共有兩家，一家是最早爆紅、也是正在設置黑色布幕的「羅森河口湖站前店」，另一家則是車程約5分鐘外的「羅森富士河口湖町役場前店」，兩家店外都可以拍到富士山像懸掛在便利商店屋頂上的畫面。

羅森在聲明中表示，由於兩家分店成為拍攝富士山的人氣攝影景點，造成附近居民、顧客及其他許多人的困擾與憂慮，在此由衷致歉。

有關羅森河口湖站前店的部分，總公司為強化安全，雖然至今已採取派遣總公司人員前往該分店等對策，但也在5月4日新設置多國語言版的「禁止橫越馬路」簡易看板。

羅森總公司還將盡速設置正式的多國語言看板，內容包括提醒觀光客在停車場及馬路上拍照的危險性，及呼籲遊客遵守禁止橫越馬路、禁止亂丟垃圾等公眾禮儀與秩序。

同時，為了防止意外發生，羅森總公司將跟警方與行政部門商議後，檢討是否派遣專職保全人員到場維護安全。

至於羅森富士河口湖町役場前店，總公司也預定比照羅森河口湖站前店設置多國語言看板，目的同為提醒觀光客。

便利商店 富士山 日本 景點

延伸閱讀

中國茶槓日本 「請政客把核汙水喝了」

恐因少子化滅絕？日本首當其衝 學者估可能時間點：僅存1兒童

為何公所要架黑布擋富士山？苦主出面盤點遊客脫序行徑：當地人都避開這裡

富士山飛進一隻白鳥！「農鳥」殘雪現身 山下居民準備耕作了

相關新聞

人氣打卡點沒了！日本便利商店架黑布擋富士山挨批 總公司致歉祭對策

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所針對遊客脫序行為正設置用來阻擋...

印尼火山噴發逾6次…狗狗「滿身燒傷」被救回 志工：為什麼要讓牠們死去？

一名印尼志工前進一個近日有火山大規模噴發的偏遠島嶼進行危險的救援任務，成功救回一隻被遺棄、瘦弱、全身燒傷滿是水泡的狗狗

墨西哥懸崖頂發現3具屍體 外型特徵疑為澳美失蹤衝浪客

調查人員今天表示，在墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）懸崖頂發現的3具屍體，很可能是前來衝浪失蹤的一對...

持刀傷人後衝向警察 澳洲16歲少年遭員警擊斃

澳洲有關當局今天表示，警方在西澳州（Western Australia）首府伯斯（Perth）擊斃一名持刀傷人的「激進化...

凱特罹癌靜養 密友：與威廉經歷地獄折磨

英國凱特王妃3月拋出震撼彈宣布罹癌消息，震驚外界，但未說明罹患何種癌症等細節。對此，擔任凱特與威廉王子的密友、3名子女的...

2720年只剩1個兒童…696年後 日本恐成少子化滅國首例

日本讀賣新聞報導，東北大學高齡經濟社會研究中心所長吉田浩上月22日更新2024年版「兒童人口時鐘」，推估如果照目前出生率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。