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亞洲哪國最愛看TikTok？最新研究揭這國人奪冠 每天看128支影片

中央社／ 河內3日專電
最近一項研究顯示，越南民眾平均每天看128支TikTok影片，數量高居亞洲之冠、全球第7。美聯社
最近一項研究顯示，越南民眾平均每天看128支TikTok影片，數量高居亞洲之冠、全球第7。美聯社

最近一項研究顯示，越南民眾平均每天看128支TikTok影片，數量高居亞洲之冠、全球第7。越南人相當於每天花1小時12分在瀏覽TikTok影片。

前鋒報（Tien Phong）旗下平台學生花（Hoa HocTro）報導，科技網站Electronics Hub最近根據新加坡數據分析公司DataReportal的資料完成一項研究，旨在了解全球各國使用手機、電腦、社群網站的程度。

這項研究內容包括全球最常觀看中國短影音平台TikTok的國家名單，據此，越南排名全亞洲第一，每天平均觀看128支影片，緊追在後依序為菲律賓（127）、以色列（123）、馬來西亞（121）、印尼（120）。

而若以全球排名來看，越南位居第7。

總部位於德國的跨國市場調查機構Statista指出，TikTok每支影片長度平均為34秒，越南人平均每天看128支影片，相當於每天花1小時12分鐘在看TikTok。以每天清醒17個小時來算，越南人清醒時的7%時間用在看TikTok。

統計還顯示，越南人清醒時大約花了36.73%的時間在看螢幕，也就是6小時15分，和每天平均花在睡眠的時間相當。其中，越南人花在社群媒體的時間約占清醒時的14.09%，即每天花了2小時24分瀏覽和使用社群媒體。

越南之聲（VOV）報導，截至2023年為止，越南有7793萬名網際網路使用者，相當於總人口的79.1%。

TikTok 影片 社群媒體 越南

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