越南爆發集體食物中毒！222人「吃1物」上吐下瀉急送醫 官方釐清原因

越南南部同奈省（Dong Nai）大批民眾近日在吃了同一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉症狀，官方統計共有222人送醫治療，相關單位正在釐清食物中毒的原因。

越南人民報（Nhan Dan）報導，同奈省隆慶市（Long Khanh）市長杜正光（Do Chanh Quang）表示，相關單位已要求這家麵包店暫時停止營業與生產麵包，直到主管部門釐清原因並做出結論。

同奈省大批民眾近日在吃了隆慶市一家麵包店的麵包後，出現想吐、嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛症狀。官方初步了解，這些民眾在4月30日下午3時至晚間7時之間，都吃了隆慶市同一家麵包店的麵包。

這些民眾在吃完麵包後，於4月30日下午4時至晚間8時之間開始出現不適，部分民眾自行買藥服用，一些人在5月1日陸續前往醫院救治。同奈省官方表示，共222人送醫治療，目前仍有約180人住院，患者狀況穩定。

隆慶市聯合調查小組認定，這家麵包店為一家小型零售店，沒有食品安全證書，店內4名銷售人員並未定期做健康檢查。麵包店的原物料購自一些零售店、食品皆為自行加工，原物料採購皆無合約。