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越南爆發集體食物中毒！222人「吃1物」上吐下瀉急送醫 官方釐清原因

中央社／ 河內2日專電
越南南部同奈省大批民眾近日在吃了同一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉症狀，官方統計共有222人送醫治療，相關單位正在釐清食物中毒的原因。圖為示意圖。圖／路透社資料照
越南南部同奈省大批民眾近日在吃了同一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉症狀，官方統計共有222人送醫治療，相關單位正在釐清食物中毒的原因。圖為示意圖。圖／路透社資料照

越南南部同奈省（Dong Nai）大批民眾近日在吃了同一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉症狀，官方統計共有222人送醫治療，相關單位正在釐清食物中毒的原因。

越南人民報（Nhan Dan）報導，同奈省隆慶市（Long Khanh）市長杜正光（Do Chanh Quang）表示，相關單位已要求這家麵包店暫時停止營業與生產麵包，直到主管部門釐清原因並做出結論。

同奈省大批民眾近日在吃了隆慶市一家麵包店的麵包後，出現想吐、嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛症狀。官方初步了解，這些民眾在4月30日下午3時至晚間7時之間，都吃了隆慶市同一家麵包店的麵包。

這些民眾在吃完麵包後，於4月30日下午4時至晚間8時之間開始出現不適，部分民眾自行買藥服用，一些人在5月1日陸續前往醫院救治。同奈省官方表示，共222人送醫治療，目前仍有約180人住院，患者狀況穩定。

隆慶市聯合調查小組認定，這家麵包店為一家小型零售店，沒有食品安全證書，店內4名銷售人員並未定期做健康檢查。麵包店的原物料購自一些零售店、食品皆為自行加工，原物料採購皆無合約。

越南 食物中毒 麵包

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