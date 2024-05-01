熱浪高溫、管理不善 越南水庫200噸魚群暴斃

越南南部同奈省1座水庫發生魚群暴斃事件。當地媒體報導，熱浪高溫和水庫當局管理不善，導致數十萬條、總重達200噸的魚類死亡。

法新社報導，一如近期東南亞許多地區遭到熱浪侵襲，多間學校被迫提早放學、用電量飆升，越南中部和南部也出現炙熱高溫。

同奈省壯奔縣的1名居民告訴法新社：「因為缺水，宋梅水庫（Song May reservoir）的魚都死光了」。

「由於臭氣沖天，過去10天來，我們的生活全都被打亂。」

居民徒步涉水或划著小船，越過面積廣達300公頃的水庫，放眼望去只見一大片暴斃的水中生物幾乎完全遮蔽水面。

當地媒體報導，由於近幾週來都沒有降雨，水庫水位過低，水中生物難以存活。

水庫管理當局先前曾放出水庫存水，試圖搶救下游的農作物。

居民指出，「他們還想辦法修繕水庫，抽取底部淤積的泥沙，試圖增加蓄水量以及魚類生活的空間。」

然而，清淤行動並未奏效，沒多久水庫裡的許多魚類就紛紛死亡。當地媒體報導，死掉的魚群約重達200噸。

這座水庫是同奈省壯奔縣和永久縣（Vinh Cuu）的灌溉水源。

當局正著手調查這起事件，並加速打撈暴斃魚群。居民也盼望當局儘速改善情況。