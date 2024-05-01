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美更新指南：女性40歲起應每2年接受1次乳癌篩檢

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國一個具影響力的衛生機構今天建議，女性從40歲起應該每隔一年接受一次乳癌篩檢，以降低死於這種疾病的風險。女性示意圖。圖／Ingimage
美國一個具影響力的衛生機構今天建議，女性從40歲起應該每隔一年接受一次乳癌篩檢，以降低死於這種疾病的風險。女性示意圖。圖／Ingimage

美國一個具影響力的衛生機構今天建議，女性從40歲起應該每隔一年接受一次乳癌篩檢，以降低死於這種疾病的風險。

法新社報導，美國預防工作小組（USPSTF）是一個接受聯邦資助的獨立專家小組。這個組織先前表示，40歲以上女性應根據自己的健康史，自行決定何時開始進行乳房X光攝影檢查，但建議到了50歲必須開始篩檢。

這個工作小組基於檢視的證據以及「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）刊登的模型研究，更新了2016年發布的舊版指南。新版建議40歲就應開始篩檢，而非舊版的50歲。

美國預防工作小組主席尼柯森（Wanda Nicholson）在聲明中說：「越來越多婦女在40多歲罹患乳癌，以每年約2%的比率增加，因此這項建議將對全國人民產生重大影響。」

尼柯森還說，透過讓所有婦女從40歲開始接受乳癌篩檢，就能多挽救將近20%的人性命。

乳癌是美國女性第2常見癌症，也是癌症致死的第2大原因，每年有4萬3000多人死於乳癌。

尼柯森說．非裔女性死於乳癌的可能性比白人女性高40%，因此確保她們從40歲開始接受篩檢，「對她們來說具有更大的潛在益處」。

英國、法國和德國等擁有先進醫療保健系統的富裕國家，則建議女性從50歲開始定期篩檢。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）珀爾穆特癌症中心（Perlmutter Cancer Center）乳癌臨床研究主任南西．陳（Nancy Chan，音譯）說：「早期診斷乳癌意味著更好的預後、更高的治癒率，我們說的是提高乳癌存活率。」

除了一般性建議外，她也敦促40多歲女性諮詢醫師，為其提供工具並根據家族史和其他因素來評估她們一生罹患乳癌的風險，以及是否能夠透過改變生活方式來降低患病的可能。

乳癌 癌症 美國 醫學

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