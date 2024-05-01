挨批浪費！東京都廳砸上億打造投影牆壯觀重現「哥吉拉」 奈良美智：QQ
哥吉拉自從1954年登上大螢幕以來，如今成為家喻戶曉，世界知名的怪獸角色。近來日本政府官方斥資，在位於東京新宿的都廳打造哥吉拉投影牆。儘管畫面相當壯觀，但為此花費大量公帑，也引起以一些質疑聲浪。
根據日本媒體「NHK」報導，今年二月開始，日本政府就在東京都廳設置投影裝置，採用現有最高級的投影設備，以及國際級的製作組打造投影牆。除了哥吉拉之外，過往還有東京鐵塔、淺草寺等名勝投影。展示啟動約一個月後，就吸引了大約4萬名觀光客圍觀。
為此，日本東京都在2023年度投入了約7億日圓（約相當於新台幣1.45億元）的預算，2024年則進一步增加到9.5億日圓（約相當於新台幣1.96億元）。近來日本適逢黃金週連假，開始出現哥吉拉的相關投影，目的也是希望能吸引日本國內外的觀光客。
不過，許多人對於上億公帑這樣花，還是難以接受。知名藝術家奈良美智，就在個人「X」上表示「東京為了這個花了9.5億日圓」並附上哭臉。Youtube網友也留言「都廳浪費錢」、「這又能刺激什麼經濟？交通費？」、「為了無聊的事花掉稅金」、「有需要嗎？不會把錢花在國民身上喔」、「這國家完蛋了，簡直像最後的煙火一般」。
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