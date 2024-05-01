挨批浪費！東京都廳砸上億打造投影牆壯觀重現「哥吉拉」 奈良美智：QQ

說到日本銀座，傳統印象是白天女性購物、用餐的天堂，夜晚則是男性飲酒交際，找女性作陪的天下。不過，這恐怕是過去式了，銀座的夜晚不再紙醉金迷、酒酣耳熱，而是陷入蕭條，晚上10時後夜店外的計程車大排長龍，苦候客人上車。新冠疫情是銀座沒落的重要因素，但不是唯一原因，背後有更複雜的原因，這是即使日經指數突破4萬點也無法挽回的頹勢……

2024-05-01 08:00