英國男子倫敦街頭揮刀 14歲少年傷重不治

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導

英國警方表示，一名男子今天在倫敦東部街頭揮刀傷人，造成一名14歲少年死亡，另有2名警察和2名民眾受傷。

法新社報導，當地時間今天上午7時前不久，這名男子手持一把看似是武士刀的刀械，在海諾特區（Hainault）作案。

社群媒體上流傳的影片和照片顯示，男子身穿黃色套頭衫，手持刀械走在路上，一旁就是房子。

警方表示已逮捕並拘禁一名36歲男子，並稱這起事件似乎無涉恐怖主義。

倫敦都會區警察局警官貝爾（Stuart Bell）表示，5名受害者都被送往醫院治療；兩名受傷員警傷口明顯，正在等待手術，但據信他們與另外2名受傷民眾的傷勢未危及性命。

貝爾告訴現場記者，這起事件中的受傷少年傷重不治，「他遇刺後被送進醫院，令人難過的是，他不久後就死了」。

貝爾形容這起事件「極其可怕」，並表示會派專人前去協助男孩家屬。

首相蘇納克（Rishi Sunak）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上寫道，這起案件「令人震驚」，並稱「這類暴力行徑不見容於我國街頭」。

倫敦 社群媒體 警察

延伸閱讀

台南青農「果醬男孩」林韡勳揚威英國 世界果醬大賽再摘金

【專家之眼】英國德國大PK：輕稅福利好，憑什麼？

英國緊縮移民政策 智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

梅根真的不回英國！不願面對滿滿的惡意 寧可放生哈利

相關新聞

不僅嘔吐腹瀉！食物中毒恐留「3腦部後遺症」 專家示警可怕後果

台灣近日頻傳多起食安事件，從早前「寶林茶室」開始，到近期漢來海港、全大運選手皆傳出多人身體不適。儘管食物中毒的起因不盡相同，但國外研究指出，只要有過食物中毒的狀況，除了腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀外，待身體痊癒後還可能留下腦部後遺症，包含學習能力衰退、記憶力與智力下降、增加罹患思覺失調症的風險。

英媒：政府擬5月中旬後宣布學生簽證緊縮新措施

英國媒體報導，移民諮詢委員會（MAC）訂5月中旬完成檢視英國的畢業生簽證（Graduate visa）制度和實施情況，預...

富士山絕美打卡景點要掰了！ 當地設置黑布遮擋 估數日內完工

日本一間便利商店因能跟後方富士山同時入鏡爆紅，但也因為到訪遊客出現許多脫序行為引發民怨。當地公所日前決定設置遮擋富士山的...

產後公婆突襲來訪要看孫…媳端出「這道菜」遭咆哮 連尪都不挺

結婚之後，與婆家的互動對不少人妻來說總是傷透腦筋，一名女子道出與婆家起衝突的經歷，表示自己剛生產完，公公婆婆卻頻繁提出想來看孫子的要求，而丈夫更在沒告知她的情況下，擅自邀請公公婆婆來家裡作客。不僅如此，女子端出的料理更慘成導火線，引起婆家人的不滿，連丈夫都不挺，讓她不禁上網求助。...

河內攤商賣「天價鳳梨」衝突畫面瘋傳 越南網友怒轟：有損首都形象

越南國際旅遊迅速復甦之際，外國旅客在越南首都河內市觀光購物被敲竹槓的事件不斷傳出，不肖攤商這一次賣的是「天價鳳梨」，3顆...

電扶梯守護君？日本名古屋電扶梯行走人數減半 業者：AI奏效

日本愛知縣名古屋市請來人工智慧（AI）的「電扶梯守護君」進行實驗，從量化數據可以看到進行實驗的電扶梯行走人數減半。業者表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。