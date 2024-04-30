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印度再陷熱浪 恐影響農業及建築活動

中央社／ 新德里30日專電

受到聖嬰現象與反氣旋系統的影響，印度今年的4月格外炎熱，且已發生兩波熱浪。印度氣象局已對多個省分發布警示，這些地區的農業及建築活動都有可能受到影響。

印度氣象局（IMD）今天發布氣象通告，稱印度部分區域將經歷「極度炎熱」的氣候，這樣的情況在東部預期持續3天，在南部半島可能會持續5天。

目前安德拉（Andhra Pradesh）、比哈（Bihar）、西孟加拉（West Bengal）以及奧里薩（Odisha）等省已處於「紅色警示」狀態，泰倫加納（Telangana）、卡納塔卡（Karnataka）與錫金（Sikkim）部分地區則為「橘色警示」。

紅色警示意味著氣溫可能衝破攝氏45度，民眾可能中暑或患上與炎熱有關的疾病；橘色警示代表氣溫介於40度到45度之間，民眾若長時間暴露在這樣的氣溫之下或是從事勞動，可能感到不適。

在安德拉省，部分地區今天的氣溫達攝氏45.4度，較平時高出8度之多。

印度氣象局說，這是印度今年4月的第2波熱浪；4月份氣溫的異常可歸因於聖嬰現象（El Niño）以及在印度半島區域滯留不去的反氣旋（anticyclon）系統。

由於天氣太熱，印度已有數個省分宣布幼稚園及中、小學停課；印度首都德里雖未發布任何氣溫警示，但許多住宅的水塔是置於屋頂，打開水龍頭流出的水也會燙手，洗手時間稍長的話，雙手即會發紅。

另一方面，印度經濟專家認為，炎熱的氣候可能影響特定地區的農業以及建築活動，但不至於對整體經濟造成太大的衝擊，且消費者產品的需求如冰箱、冷氣機，甚至冷飲等都會增加，讓這些產業受益。

印度 氣溫 氣象局 熱浪 聖嬰現象

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