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富士山絕美打卡景點要掰了！ 當地設置黑布遮擋 估數日內完工

中央社／ 東京30日綜合外電報導
近年成為遊客熱門拍照景點的河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。 美聯社
近年成為遊客熱門拍照景點的河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。 美聯社

日本一間便利商店因能跟後方富士山同時入鏡爆紅，但也因為到訪遊客出現許多脫序行為引發民怨。當地公所日前決定設置遮擋富士山的黑色布幕今天動工，預計數天內就能完工。

近年成為遊客熱門拍照景點的河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。

不過，這間便利商店前方道路狹窄，聚集此處的遊客經常隨意穿越道路，人車爭道相當危險，富士河口湖町公所承辦人員表示，如果不採取對策，一旦發生事故就會讓地方民眾成為加害者，「我們不得不採取最後手段」。

所謂「最後手段」指的就是在便利商店對面的人行道上，設置一面無法從人行道同時拍攝到便利商店與富士山的黑色布幕，根據規劃，布幕高度約2.5公尺、寬度約20公尺。

日本產經新聞今天報導，町公所在此之前曾採取派保全人員到現場維護秩序，及劃設用英語書寫的警示標語等措施，但始終未見改善，最後才決定出此下策。

由於人行道為町公所財產，設置這塊大型黑色布幕並沒有問題。

家住附近的72歲男性說，自己一直認為這裡是富士山看起來最漂亮的地方，雖然有點遺憾，但因為什麼時候發生意外都不足為奇，相信町公所設置布幕也是痛苦的決定。

富士新聞網記者今天前往當地採訪時，可以看到部分觀光客在穿越道路時，差點被行經的汽車撞上，險象環生。

雖然便利商店對面人行道地上有用英語書寫禁止穿越馬路的警語，但顯然沒人遵守。還有遊客把車停在便利商店停車場，然後站上汽車車頂拍照，被便利商店店員以手勢制止。

今天施工已完成人行道邊的挖洞作業，明天將安裝鐵桿，等相關準備就緒後，就會開始懸掛黑色布幕。

人行道 便利商店 富士山 日本 景點

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