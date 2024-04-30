不僅嘔吐腹瀉！食物中毒恐留「3腦部後遺症」 專家示警可怕後果

台灣近日頻傳多起食安事件，從早前「寶林茶室」開始，到近期漢來海港、全大運選手皆傳出多人身體不適。儘管食物中毒的起因不盡相同，但國外研究指出，只要有過食物中毒的狀況，除了腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀外，待身體痊癒後還可能留下腦部後遺症，包含學習能力衰退、記憶力與智力下降、增加罹患思覺失調症的風險。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，早年研究已顯示食物中毒對個體學習能力、記憶力、罹患思覺失調症的影響，但多數人在身體不適後很少能立即察覺相關變化。捷克的最新研究則進一步表明，食物中毒造成的性格變化、記憶改變在康復後仍會持續很長一段時間。

捷克查理大學（Charles University）的寄生蟲學家和生物演化學家，將食物中毒的相關研究成果發表於國際期刊「Folia Parasitologica」上，研究調查了7762人，平均年齡42歲，其中約962人「弓形蟲（Toxoplasma gondii）」檢測呈陽性、1778人感染「伯氏疏螺旋體（Borrelia spp）」，每位受訪者都完成了一系列衡量人格特質、記憶力和認知能力的測驗。

研究團隊重點研究了上述2種會影響廣泛人群，且能在體內存活較長時間的特定細菌。第一種「弓形蟲」是一種寄生蟲，每年在美國造成80萬起食物中毒病例，其盛行率通常隨著年齡的增長而增加，美國食品暨藥物管理局（FDA）稱，弓形蟲存在於所有肉類中，在豬肉、羊肉和鹿肉中尤其常見，除了劣質肉外，也能在污染水和病貓糞便中發現蹤跡。第二種則是萊姆病（Lyme Disease）的病原體「伯氏疏螺旋體」，主要由壁蝨叮咬傳染，每年影響美國約47.6萬民眾。

捷克研究團隊說明，目前還未確定寄生蟲是如何「改變」人類大腦，並與其它疾病交互作用，僅發現寄生蟲可以影響大腦中控制情緒、記憶和情感的化學物質，隨著時間推移可能會磨損大腦。美國萊斯利大學也指出，即使在腹瀉、嘔吐等症狀消失後，有些人的記憶力或智力仍處於較差的狀態，這意味著寄生蟲確實會導致慢性身體問題。

2021年針對台灣800名成年人進行的一項研究也表明，因弓形蟲而食物中毒的人，罹患失智症的風險是一般人的2.8倍，而接受過治療的人比未接受治療的人患失智症的機率更低。此外，巴西里約熱內盧聯邦大學2022年的研究則發現，感染弓形蟲的人比未感染弓形蟲的人更有可能患上思覺失調症。