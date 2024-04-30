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日本外來種山羌大量繁殖跨縣界 茨城縣下達獵捕令

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本千葉縣南部的特定外來種生物山羌大量繁殖，是3年前的3.7倍，農業損失及深夜大聲嚎叫，皆令居民不堪其擾。圖為台灣救援的野生山羌寶寶。圖／聯合報系資料照
日本千葉縣南部的特定外來種生物山羌大量繁殖，是3年前的3.7倍，農業損失及深夜大聲嚎叫，皆令居民不堪其擾。圖為台灣救援的野生山羌寶寶。圖／聯合報系資料照

近年，日本千葉縣南部的特定外來種生物山羌大量繁殖，是3年前的3.7倍，農業損失及深夜大聲嚎叫，皆令居民不堪其擾；讀賣新聞報導，山羌已開始跨越縣界，甚至在茨城縣內也發現牠們的蹤跡，當局已提供獎金希望民眾提供目擊情報。

山羌是原產於中國東南部和台灣的草食動物，雄性的活動範圍很廣，在日本國內已經確認在房總半島和伊豆大島定居。讀賣報導，茨城縣首次發現山羌是2017年，神栖市常陸川大橋上有一隻被車撞死的山羌。2019年12月、2020年9月與12月，在石岡市、筑西市與下妻市連續發現雄性山羌。

茨城縣今年4月已經授權給市町村，允許獵人捕捉山羌，印製有山羌照片的傳單，呼籲提供目擊訊息和協助捕捉。目前計畫5月提供獎金給提供有力目擊情報的人。茨城環境政策科的負責人表示，萬一山羌定居下來，該縣將採取各種措施，包括培訓獵人。

山羌是外來生物，據信最初是千葉縣勝浦市一處觀光設施飼養的山羌逃脫，並且變成野生動物。估計該縣在2022年底，約有7萬1500頭，2009年底時為19100頭。千葉縣已有17個市町確認有山羌定居，2022年度農作物損失約421萬日圓，其在夜間和清晨發出大聲的嚎叫聲，也引來許多投訴。

千葉縣補貼費用給抓到山羌的人，每頭最高補貼為6000日圓，且設置東西向的防止擴散線，例如一宮町和市原市，以繼續採取集中捕捉等措施。

山羌 日本

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