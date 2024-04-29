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加拿大安省宣布：全國最嚴中小學生禁用手機規範

中央社／ 多倫多29日專電
加拿大安大略省（Ontario）昨天推出號稱全國最嚴格的「中小學生禁用手機」規定：小學生全天在校期間禁止使用手機，國中和高中生上課期間禁用手機。新規定將自今年9月起實施。情境示意圖。圖／ingimage
加拿大安大略省（Ontario）昨天推出號稱全國最嚴格的「中小學生禁用手機」規定：小學生全天在校期間禁止使用手機，國中和高中生上課期間禁用手機。新規定將自今年9月起實施。情境示意圖。圖／ingimage

加拿大安大略省（Ontario）昨天推出號稱全國最嚴格的「中小學生禁用手機」規定：小學生全天在校期間禁止使用手機，國中和高中生上課期間禁用手機。新規定將自今年9月起實施。

相關規定還要求學校官網刪除所有通往社群媒體的連結，學生成績單也將新增師長對學生分心程度的評論。

安省教育廳長萊切（Stephen Lecce）28日發表聲明表示，除非教師想使用手機進行教學，不然的話，「談到手機，我們的政策是『眼不見心不煩』（outof sight, out of mind）」。

根據安省教育廳新規定，6年級以下小學學童在校時必須把手機收起來並調至靜音模式。7至12年級的中學生只能在下課和午餐時使用手機。只有在獲得教育者出於學習目的「明確」許可下，可以例外。

教育廳表示，如果被發現未經許可使用手機，必須「立即交出」手機。

萊切指出，「我們從家長和老師那裡清楚聽到，教室裡的手機會分散學童的學習注意力。政府正採取加拿大最嚴厲的政策來解決這個問題。」

安省政府的這項措施獲得內部民意調查支持。該民調顯示，大多數安省省民支持在上學期間禁用手機。

由安省進步保守黨（Progressive Conservative）黨團委託、Campaign Research在本月進行的抽樣調查研究發現，75%受訪者贊成「全面限制學生從上課到下課期間使用個人手機」，90%受訪者認為手機會在上課時分散學生注意力。

其他研究則顯示，世界各地禁止在校內使用手機的司法管轄區，學童心理健康狀況和學業成績均得到改善。

加拿大最大地方教育局--安省多倫多市教育局及多倫多天主教教育局，目前正在研究如何執行禁用手機政策。目前安省各校現況是，手機可以用於學習，也可供有醫療或特殊需求的學生使用。安省曾在2019年宣布過限制使用手機規定，但因缺乏效力，無法執行。

多倫多成癮與心理健康中心（CAMH）針對青少年、電話和社群媒體進行的研究發現，35%的高中生將5小時以上的空閒時間花在手機等電子設備上。

多倫多 小學生 社群媒體

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