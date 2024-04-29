鬧嚴重飢荒！「脫北者」拍攝影片：北韓人餓倒路邊忍飢工作

南韓及日本媒體28日報導，30多歲的北韓男子金某指稱，他去年決定「脫北」前，北韓黃海南道正鬧嚴重飢荒。據他當時拍攝的影片，有人躺在路邊奄奄一息，也有人靠乞討維生。

金某去年5月和媽媽、弟弟及孕妻等近10人，趁颱風天冒著風雨划木船脫北，逃到位於黃海的南韓延坪島。

金某去年4月所攝的影片顯示，1名骨瘦如柴的男子躺在路邊，僅存微弱的一口氣。金某詢問一旁店鋪的老闆，店家說，這名男子已躺了一天，恐怕快餓死了。

金某還在影片中詢問另一名抽菸行乞的男子，工廠是否有人餓死？這名雖在工廠上班但仍必須乞討的男子說，「非常多」，儘管餓得要死，但仍得出門工作。

金某聲稱，這波飢荒肇因是新冠肺炎疫情蔓延至北韓後，缺乏疫苗等有效防疫手段的北韓僅能靠「鎖國」應對，造成許多民生物資無法從鄰近的中國大陸進口，只好在國內祭出嚴格的糧食專賣制。

金某認為，疫情期間北韓飢荒嚴重程度，更甚於1990年代。當時他還沒聽過老家黃海南道有人餓死，但疫情時卻幾乎天天都聽得到哪家的小孩、爸爸或誰餓死了，凸顯「很多人餓死」。

黃海南道毗鄰南韓繁榮的京畿道，有北韓糧倉之稱。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康