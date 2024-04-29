墨西哥重大車禍 巴士翻覆釀18死32傷

根據墨西哥民防單位，首都墨西哥市（Mexico City）郊區發生嚴重巴士車禍，造成18人死亡、32人受傷。

路透社報導，事故地點位於墨西哥州（State ofMexico）南部的馬林納科（Malinalco）。墨西哥州從北、東、西3個方向圍住首都墨西哥市。

這輛巴士從墨國中部瓜納華托州（Guanajuato）的聖路易斯德拉巴斯（San Luis de la Paz）出發，原訂前往墨西哥市南方的查爾馬（Chalma）聖地，卻在公路上翻覆。

根據墨西哥州官員，14人當場死亡，另有4人送醫後不治。

當地媒體公布的影像顯示，有民眾提供水和毯子給車禍罹難者的親屬。墨西哥州與瓜納華托州檢察官辦公室也說正在協助家屬。