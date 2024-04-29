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美3女因吸血鬼美容染HIV 首見針頭美容傳染紀錄

中央社／ 新墨西哥州阿爾伯克基28日綜合外電報導

美國官員說，3名女性在新墨西哥州一家無照診所接受「吸血鬼美容術」後確診感染HIV病毒，據信是紀錄上第一批因使用細小針頭美容而感染這種病毒的案例。

美聯社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）上週在「發病暨死亡率報告」中表示，針對這家無照診所從2018年到2023年的調查顯示，診所顯然重複使用只能用一次的拋棄式器材。

雖然大眾都瞭解，人類免疫缺陷病毒（HIV）有可能透過未消毒的針頭經由血液傳染，但報告指出，這是第一次有文件紀錄涉及美容服務的可能傳染案例。

許多流行美容療程要用到針頭，例如施打肉毒桿菌來除皺，或注射填充物來豐唇。俗稱「吸血鬼美容術」的富含血小板血漿微針手術則是抽出客戶自己的血，分離成分後，用細小針頭將血漿注射到臉上，讓肌膚回春。另外，刺青也需要用到針頭。

新墨西哥州衛生廳2018年接獲通報指稱，一名年逾四旬女性在沒有已知風險因素的情況下，HIV病毒檢驗卻呈陽性。當事人自述曾在同年春天於一家水療中心的美容療程中接觸過針頭，衛生廳隨即於夏天開始調查。

這家水療中心於2018年秋天歇業，老闆因涉嫌無照行醫被起訴。

報告指出，這項調查顯示，要求那些會用到針頭的美容業者採取感染控管措施有多重要。

報告還提到，調查因紀錄不全而進度緩慢，提供這類服務的業者應加以改善，供日後聯繫客戶所需。

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