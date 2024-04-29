富士山飛進一隻白鳥！「農鳥」殘雪現身 山下居民準備耕作了

富士山是象徵日本的著名景點。近來氣候回暖，富士山積雪開始融化，而伴隨著換季，也讓富士山的外觀，出現了此時才難得會出現的「農鳥」景觀。今年由於暖冬的關係，使得「農鳥」比往年還要更早現身。

根據日本媒體「ウェザーニュース」報導，「農鳥」是指4月中後段到5月中旬期間，富士山因為雪融的關係，使得約在7到8合目的山腰上，出現鳥兒形狀的殘雪痕跡。由於在農業社會時代，這也與開始種田的時間吻合，因此才被稱為「農鳥」。

山梨縣富士吉田市每年都會在農鳥出現時公布消息。去年農鳥在5月1日現身，而今年則在4月10日就疑似觀測到一點形狀。上次在4月上旬就出現農鳥，得追溯至9年前的2015年，推測應該是今年氣溫較高，使得雪融較早所致。

不過，富士吉田市官方今年最終選在26日上午十點半，宣布能從市內觀測到農鳥。即使如此，觀測到的日期還是比去年早了6天，並且比往年還要快兩週，依然算是提早現身。