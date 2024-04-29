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打工仔變社長！「CoCo壹番屋」22歲女員工 入職8年將接掌公司

聯合新聞網／ 綜合報導
旗下有20多間CoCo壹番屋分店的「SkyScraper」，將由22歲的諸澤莉乃出任新社長。圖擷自SkyScraper官方網站
旗下有20多間CoCo壹番屋分店的「SkyScraper」，將由22歲的諸澤莉乃出任新社長。圖擷自SkyScraper官方網站

經營群馬縣、神奈川縣等25間「CoCo壹番屋」，以及「拉麵大戰爭（ラーメン大戦争）」等餐飲分店的企業「SkyScraper」，打算在5月破天荒讓年僅22歲的諸澤莉乃擔任社長，期許打造不被年齡和雇用型態拘束的職場環境。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，諸澤自15歲起，就在橫濱市自宅附近的CoCo壹番屋分店打工，並且努力學習待客之道。19歲時，她取得全日本CoCo壹番屋所有店家員工中，只有15人能獲得的「待客專家」頭銜。

根據官網指出，SkyScraper自1996年起開始跟CoCo壹番屋合作。近來社長西牧大輔（現年54歲）打算引退，他認為諸澤有著活力以及燦爛的笑容，而且也不會口出惡言，或是說出消極的話，非常值得信賴，因此有意提拔她當社長。自己從打工一躍成為社長，諸澤也毫不畏懼，馬上答應了請求。

於是在答應接任後的兩年間，諸澤仍然一邊維持打工身分，一邊學習如何經營一個有著上百人，關係到上億營業額的公司。自己也努力研讀西牧社長推薦的書籍、影片，學習商務管理的各項事宜。有著8年兼職資歷的她，未來希望能夠打造無關正職或兼職，讓所有員工沒有隔閡的職場。

打工 日本

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