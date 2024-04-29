您的小貓請查收！美喵星人鑽紙箱「被退貨」 6天奇蹟倖存返家

英國廣播公司（BBC）報導，美國猶他州一隻三花貓鑽進主人準備退貨的亞馬遜箱子從此失蹤，主人發出廣大協尋，瘋狂找貓將近一周後，意外接到電話表示小貓在距離住家約1,046公里外的加州。牠躲在箱子裡6天時間不吃不喝，靠呼吸縫隙間的空氣奇蹟倖存，順利和主人重逢。

美國猶他州克拉克夫婦的三花貓加利那（Galena）本月10日莫名失蹤，兩人急忙廣發協尋啟事，希望盡快找回愛貓。沒想到，一周後，夫婦接到亞馬遜（Amazon）電話表示，加利那鑽進箱子裡，不小心和一雙鋼頭靴一起被退貨到距離鹽城湖住家650英里（約1,046公里）外的加州洛杉磯市，員工發現異狀急忙將牠救出並送到獸醫診所。

所幸其中一個紙箱的縫隙敞開，加利那有空氣呼吸，加上當時天氣狀況理想，貓咪並沒有凍僵或中暑。雖然好幾天沒吃東西、沒喝水，但是健康狀況無礙。而診所掃描晶片後也順利找到失主。

克拉克太太接受電視訪問透露，起初接到獸醫電話不敢置信，以為有人惡作劇，直到確認是自家毛孩後，連忙坐飛機到加州接回愛貓。

克拉克太太尋獲加利那的喜悅之情溢於言表，驚喜說「十分奇妙的重逢」，直言「這是世界上最不可思議且瘋狂的奇聞」。

克拉克太太透露害羞的加利那向來喜愛紙箱，才會發生「被退貨」的意外。

她描述和愛貓分開的時間裡「極其煎熬」，呼籲所有主人記得幫毛孩植入晶片，還有退貨時記得再三確認裡頭沒有任何「偷渡客」。