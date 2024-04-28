15歲呼喊「解放西藏」入獄 出逃藏人淚訴中共罔顧人權：盼做藏人聲音

2023年6月一個晚上，曾在西藏入獄3年的前政治犯南吉（Namkyi），決定與姑母一起逃離西藏。經過10天的跋涉，兩人終於來到印度。

南吉目前仍在達蘭薩拉（Dharamshala）一所「中途學校」棲身，學習印度語與謀生技能，並適應在印度生活；這所學校專門收容從西藏逃到印度的藏人，為他們邁向人生下一站做準備。

達蘭薩拉是一座位於印度北部的山城，因為流亡藏人聚集，又有「小拉薩」之稱。

在流亡政府「藏人行政中央」（CTA）安排下，南吉於26日與一支來自德里的5人媒體團會面，訴說自己的故事。

「我（在西藏）坐牢3年，我真的、真的很想我們藏族（獲得）自由，達賴喇嘛能回到我們藏族來。真的，非常非常心痛。」24歲的南吉用生澀的華語告訴中央社記者，眼淚奪眶而出。

透過翻譯員的協助，南吉用藏語向媒體團說，她因不滿在西藏沒有宗教自由與人權，而於2015年10月和姊姊手持達賴喇嘛的照片，在家鄉「阿壩」（Ngaba）走上街頭，呼喊「解放西藏」，結果兩人都被警察帶走。

南吉說，審訊持續了6天6夜，審訊室吹送熱氣，審訊人員毆打她們並且不給食物，最後強行讓她們按下指印認罪。一年多之後，法院依分裂國家與支持「達賴集團」等罪名，判處他們3年徒刑，當時南吉才15歲。

在獄中，南吉需要勞動及接受思想改造，對達賴喇嘛的信念讓她挺過這段艱難的時光。

2018年10月，兩人刑滿出獄，但言論與行動仍受到嚴密監控，家人也受到拖累，姑母多次被傳喚訊問。終於，她和姑母於2023年6月決定秘密出逃，在賄賂邊界人員之後，經尼泊爾來到達蘭薩拉，也如願見到了達賴喇嘛。

問及未來有何計畫時，南吉表示希望成為西藏人的聲音，告訴世人西藏內部的真實情況，爭取外界對西藏人權與自由的支持。

南吉說，中共當局在西藏所做的事，與他們對外所做的宣傳「完全相反，我們心裏滿是困難和委曲，真的非常非常地難過」。

由於中國政府嚴密監控邊界，藏人從西藏出逃的難度增加，南吉是近年來少數成功從西藏逃到印度的藏人之一。

根據藏人行政中央的說法，藏人出逃人數自2008年後逐漸減少，近年來每年平均不到100人，去年更是只有30多人。