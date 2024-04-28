涉奴役少女並性侵…伊斯蘭國高層前妻違反人道罪 法國檢方起訴

法國媒體報導，法國當局指控，伊斯蘭國（IS）高層前妻桑妮雅M（Sonia M.）犯下違反人道罪，她涉嫌在敘利亞境內奴役一名少數族群亞茲迪人（Yazidi）青少女。

根據法新社，法國「巴黎人報」（Le Parisien）昨天報導，聖戰組織伊斯蘭國外部行動負責人本尤瑟夫（Abdelnasser Benyoucef）的前妻桑妮雅M於3月14日遭起訴。

報導指出，被害女子受到本尤瑟夫迫害奴役時年僅16歲。這名女子指控，桑妮雅M曾經兩次性侵她，而且知道前夫也強暴她。

這名被害女子現年25歲。她表示，2015年她在敘利亞被關押了一個多月，若沒有桑妮雅M的許可，就不能吃飯、喝水或洗澡。

桑妮雅M3月14日接受法國調查人員訊問時，否認相關指控，並稱前夫「只強暴她一次」。

桑妮雅M的律師布迪（Nabil Boudi）抨擊這些是「投機的指控」，並說檢方正設法「讓她負起最嚴重罪責，因為法院未能將真凶繩之以法」。

根據知悉相關調查的消息來源，法國當局已對本尤瑟夫發出逮捕令。

針對2012年以來發生在伊拉克和敘利亞境內，針對少數民族和宗教少數群體犯下的種族滅絕、違反人道罪以及戰爭罪，法國已於2016年展開相關調查。