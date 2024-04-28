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印尼東部火山噴發灰燼衝天際 當局示警未下令撤離

中央社／ 雅加達28日綜合外電報導
伊布火山位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島（Halmahera Island），海拔達1325公尺。圖／截自維基百科
伊布火山位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島（Halmahera Island），海拔達1325公尺。圖／截自維基百科

印尼東部的伊布火山（Mount Ibu）於當地時間今天凌晨噴發，向天空噴出的火山灰逾3公里高，印尼官員示警民眾不要靠近這座火山。

法新社報導，伊布火山位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島（Halmahera Island），海拔達1325公尺，它於當地時間今天凌晨12時37分噴發，向峰頂西方噴出濃煙及火山灰。

伊布火山監測站的官員今天透過聲明表示，火山噴發持續超過3分鐘，火山灰高出峰頂3.5公里。

聲明還警告：「伊布火山附近的居民及遊客，請不要在（火山口）半徑2公里內從事任何活動。」

在4級制火山警戒級別中，伊布火山目前維持在2級，且噴發之後，當局並未下令民眾撤離。

儘管如此，印尼當局敦促民眾從事戶外活動時配戴口罩及護目鏡，並為火山灰飄落做好準備。

印尼 口罩

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