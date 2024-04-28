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日本民眾黃金週出國旅遊地 台灣排第3名

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本今年最長可放到10天的黃金週長假昨天上路，受到日圓貶值等影響，日本民眾選擇的海外旅遊地多集中在亞洲地區，依序是韓國、東南亞及台灣。聯合報系資料照片
日本今年最長可放到10天的黃金週長假昨天上路，受到日圓貶值等影響，日本民眾選擇的海外旅遊地多集中在亞洲地區，依序是韓國、東南亞及台灣。聯合報系資料照片

日本今年最長可放到10天的黃金週長假昨天上路，受到日圓貶值等影響，日本民眾選擇的海外旅遊地多集中在亞洲地區，依序是韓國、東南亞及台灣。

日本讀賣新聞報導，位處日本九州地方的福岡機場國際線航廈，昨天上午湧現帶著一家大小要前往韓國或東南亞等地的日本旅客。

家住福岡市博多區的42歲上班族，正準備帶家人到韓國玩4天3夜。這名上班族說，考量到日圓貶值跟物價高漲，所以決定到鄰近地區玩，「日圓如果再貶下去會很辛苦，期待政府可以干預匯市」。

日本大型旅行社JTB推估，日本民眾今年4月25日到5月5日出國旅遊人數約52萬人，較去年同期成長約68%，前3名目的地分別是韓國、東南亞及台灣。

JTB承辦人員表示，今年相比歐洲及美國夏威夷，亞洲地區更受日本民眾青睞，應該是前往亞洲地區旅遊比較不受日圓貶值及物價高漲影響。

另外，也有日本人選擇在國內附近旅遊。到離家不遠的日本環球影城遊玩的31歲公務員說，因為日圓貶值，所以根本不考慮出國玩，「我想悠閒地享受連假」。

反觀訪日外國客，因為日圓貶值，不少人對日本便宜的物價大感吃驚。

東京豐洲市場旁的商業設施「豐洲 千客萬來」今年2月剛開幕，造訪此地的34歲英國遊客說，從以前就對日本文化與食物有興趣，受到日圓貶值影響第一次來這裡，「食物好吃又便宜」。

當地還可以看到有遊客購買超過4000日圓（約新台幣820元）的海鮮蓋飯，及要價近6000日圓的和牛串燒。

山口市曾獲美國媒體報導最值得去的52個地方之一，也可以看到外國旅客來訪。34歲法國遊客說，這裡有很多傳統建物，感覺很新鮮，「因為物價很便宜，所以享用了許多日本料理」。

日本政府觀光局表示，推估今年3月共有308萬1600人外國客訪日，是1964年調查以來單月首度逾300萬人大關。日本觀光廳彙整今年第一季訪日外國客消費金額，較2019年同期大增52%來到1兆7505億日圓，創調查以來單季新高紀錄。

出國旅遊 日本料理

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