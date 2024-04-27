不僅是富士山！日本對「觀光公害」出手 這處景點也被設柵欄

日本今天開始放黃金週長假，各觀光地迎接大量遊客。面對日趨嚴重的「觀光公害」問題，各地相繼展開因應作為，包括決定掛黑布阻擋遊客拍富士山，及在湖畔大鳥居旁設柵欄等。

日本TBS電視台、日本經濟新聞及富士新聞網報導，日本一年一度的黃金週長假今天起跑，各地方政府無不想方設法積極因應日趨嚴重的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

●富士河口湖町將掛黑布幕 阻遊客拍富士山

例如近年成為遊客熱門拍照景點的河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。

不過，因為這間便利商店前方道路狹窄，聚集此處的遊客經常隨意穿越道路，人車爭道相當危險，所以富士河口湖町公所承辦人員表示，如果不採取對策，一旦發生事故的話，就會讓地方民眾成為加害者，「我們不得不採取最後手段」。

所謂「最後手段」指的就是在便利商店對面的人行道上，設置一面無法從人行道同時拍攝到便利商店與富士山的黑色布幕，目前預想布幕高度約2.5公尺、寬度約20公尺。

有日本網友在社群平台上發文贊同說，「等到發生意外就來不及了，我認為這會是有效的因應對策」；但也有網友存疑說，「會不會反而造成拍照遊客直接站在馬路上拍攝」。

●琵琶湖畔大鳥居 設柵欄阻遊客跨越

位於滋賀縣琵琶湖畔的白髭神社大鳥居，同為遊客必訪知名景點之一，許多遊客為了更靠近位於湖畔的大鳥居，直接從神社這一側恣意橫越當地國道（類似台灣的省道），險象環生，甚至還曾發生過死亡事故。

雖然日本政府國土交通省滋賀國道事務所，今年3月在神社前設置用日語與英語書寫的「禁止穿越」標語，仍無法阻止遊客冒險穿越道路。

白髭神社方面也在今年2月採取有礙優美景緻的作法，就是在大鳥居旁設置高度約110公分、寬度約100公尺的金屬製柵欄。其實此處原先就有設置木製柵欄，但因為高度太低，遊客經常跨越柵欄接近大鳥居。

白髭神社宮司（神社負責人）高橋敬一說，雖然曾為設置柵欄感到苦惱，但確保安全是首要考量。

神社方面表示，為了防止遊客危險穿越行為，將拜託相關單位考量在此處興建行人陸橋。

●京都因應黃金週 呼籲遊客公車轉地鐵

再看一直以來為大量遊客造訪而苦的京都市，由於當地居民長年必須跟遊客搶搭公車，京都市政府已決定從今年6月起引進「觀光特急公車」，希望透過區分觀光客與市民的搭車路線，多少減輕搭不上車的惱人現象。

「觀光特急公車」僅在週末及國定假日行駛，且中途停靠站有限，目的是快速連接JR京都站與觀光景點。

不僅如此，面對今年黃金週長假，京都市政府也呼籲遊客多加利用公車轉乘地下鐵服務。京都市政府祭出的優惠是只要願轉乘地下鐵，就可以獲得免費搭乘的地鐵票。

另外，就是在黃金週期間，將每隔3分鐘到4分鐘增開從京都站開往清水寺的臨時公車。

●鎌倉市增派英語志工 江之電試行居民優先

同為日本古都的神奈川縣鎌倉市，由於市區街廓狹小，加上距離東京不遠，遊客很容易到訪，大量遊客聚集已成長久以來課題。

由於鎌倉站前經常可看到外國客駐足顯得人潮擁擠，所以鎌倉市政府已從今年4月中旬起，每逢週末假日及國定假日，在鎌倉站東口及西口各安排兩名會說英語的志工；而在今年黃金週期間，也在平日安排英語志工協助觀光客。

當地知名觀光鐵道江之島電鐵（簡稱江之電），將在5月3日到5日試行沿線居民優先入站的措施。當排隊候車的人龍排到鎌倉站外時，住在江之電沿線的居民只要持有市府所發出的證明書，就可以不用排隊直接進入車站內。