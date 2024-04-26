47年前遭非法送養 比利時婦人驗DNA返台急尋親

一位爭議牧師，一場半世紀前的隱誨安排，雖帶給雅斯敏．馬丁在比利時的一個美滿家庭，但她仍花了20年想找回被迫斷裂的台灣親情。她笑說：「DNA鑑定我是100%台灣人。」

在與中央社記者訪談時，雅斯敏（Yasmine Martin）多數時候眼裡噙著淚，攤開一疊泛黃文件、信件，訴說想找到台灣親友的急切和困難。

困難，不只是因為她早在1976年就被送養國外，與台灣連結的人事全非，更因為掌握她尋親關鍵資訊的牧師翁節敦，司法爭議纏身，赴美數十年來已失音訊。記者追溯早年報紙新聞更發現，還有其他與雅斯敏情況類似、被翁節敦送出國的台灣子女。

由於比利時養母從小灌輸她「被美國的親生父母拋棄」，雅斯敏在歐洲成長過程中未曾想過尋根，連幼時在台灣待過育幼院的印象也模糊淡忘，甚至懷疑是自己幻想。直到養母過世後，她找到當年台比往來的信件和出養文件，並進行催眠療法打開塵封的稀微記憶，加上DNA鑑定連結到可能的遠親，才將幼時故事拚湊出來。

雅斯敏的父親可能來自南投地方望族，在新竹當兵採買食材時認識了在菜市場顧攤的母親，兩人未婚生女後，男方家族不同意娶親，女方父母養了孫女幾年後無力負擔，於是將她送到翁節敦在改制前台北縣三重市經營的福音育幼院寄養。

她在育幼院時，翁節敦已開始與比利時養母通信聯繫，信中提及送養手續複雜、希望獲得捐款等事。雅斯敏的父母也曾想帶回孩子，但因無法結清翁所要求的寄養費用，只好繼續寄養。

約3、4年下來，在未能獲得親生父母送養同意書的情況下，翁節敦安排了一位「監護人」，並在公文上將雅斯敏取名為翁仁義，疑似用偽造文書矇混的方式將她送到比利時。

雅斯敏從養母生前隱藏的資料中找到一些她在育幼院的照片，笑著拍照、天真無邪的孩童們，在那裡可能也有過快樂時光，甚至當年一起玩的牧師孫女也曾寫信到比利時問候，信中稱她「小倩」，暗示親生父母可能為她取了發音類似的小名。

往事既已如煙，且雅斯敏在比利時與丈夫和一雙兒女幸福生活了許多年，卻仍萌生尋根念頭。

她說，20多年前大女兒出生後，她腦海中突然浮現生母淚流滿面看著她的畫面，另一次是生父彎腰看著她說「有一天一定把你帶回家」，讓她從夢中哭醒，感覺自己其實未被拋棄，開始好奇身世真相。

她向養母試探過數次，每次都被斷然拒絕談此話題。直到養母去世、網路也開始發達，雅斯敏在家人和朋友協助下爬梳舊文件、展開調查，但因為在法語環境長大，看不懂養母遺留資料的中、英文，加上輾轉聯繫到牧師孫女，對方卻在她探問生父母資訊後就斷了聯絡，讓她遭受不少挫折。

「DNA鑑定是關鍵」，她說這使她確信自己是台灣人，並連繫到有血緣關係但已移民美國的一位80多歲堂姑，雖然「南投」、「陳姓」、「可能有親戚擔任過鹿谷鄉長」等來自堂姑的資訊仍然很模糊，卻讓她燃起希望，與家人決定8月一起到台灣尋親。

雅斯敏的丈夫里昂布朗柯（Rafael Leon Blanco）告訴中央社，相較於他清楚瞭解自己家族，太太卻一無所知，他能同理太太的心情，而且小孩也想知道外祖父母的事，因此，擔任越武道（Viet Vo Dao）教練的他非常支持雅斯敏尋根，還趁著在越南帶團比賽的機會打聽台灣人脈。

被翁節敦改變命運的，不只雅斯敏一人。搜尋1970年代的台灣報紙，一則則聳動標題都與他有關，「牧師假慈悲，收養孤兒賣」、「受託照顧涉嫌遺棄，翁節敦被移送法辦」、「人口黑市」⋯⋯。

報導案件中類似雅斯敏的情節，包括生母將孩子寄養後欲探望，翁卻說已走失，並索取每月新台幣500元寄養費；還有分別在台北市府和一位美國人檢舉後，檢察官起訴指翁先後將12名孩童以300至600美元不等賣給外僑，涉嫌觸犯販賣人口和偽造文書罪。雖未查到當年判決記錄，但確實可稱爭議人物。

翁節敦與雅斯敏養母聯絡的信紙上，印著福音育幼院搬到新北市前的原址，也就是北市中山南路的濟南教會所在。如今走訪該地，一提起翁節敦，教會人員立刻顯出對這名字毫不陌生，還主動強調他跟該教會沒關係。

原來，濟南教會當年曾控告他占用該地私辦育幼院，爭執多年後翁才搬離。而報紙雖曾數次刊登翁的官司，但半世紀前不像現在有網路「肉搜」，可想見陸續有人在不知情下把小孩交給他照顧。

雅斯敏在催眠後慢慢拾起一些記憶殘片，包括在育幼院看著玩伴一一被送養離開，也有一對兄弟一直未獲收養，她曾幫他們洗髮去除頭蝨，還有外婆家附近燈塔等印象。

她強調無意追究責怪任何人，只希望能找到台灣親人和曾在育幼院共度的夥伴。她和家人也不敢抱著8月第一次到台灣就能找到親友的奢望，但願盡一切努力找線索，包括上電視受訪。

自從動念尋親至今20多年，所獲資訊仍很有限，但雅斯敏說她從來不想放棄。採訪近尾聲時，她一直噙在眼眶裡的淚水終於滑下，告訴記者她憶起的台灣，包括路邊攤味道的記憶都回來了。

駐歐盟兼駐比利時代表處表示，願協助不會中文的雅斯敏尋親，若有與她親友相關線索，可聯絡電郵bel@mofa.gov.tw 或至以下網頁留言https://www.taiwanembassy.org/be/contact_us.html ；若可英文、法文溝通，請聯繫電郵yashumble@yahoo.fr 。

駐歐盟兼駐比利時代表處協助雅斯敏尋找台灣親友，代表李淳（右）邀她與家人開會討論可行方案並提供建議。中央社

已在比利時組成幸福家庭的雅斯敏，8月將與丈夫（左）、兒子（右）訪台尋根，他們笑說從前以為是美裔血緣，如今則會特別留意台灣資訊。中央社