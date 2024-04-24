快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

懶人包／「LINE Pay」4月到6月最新優惠！吃美食喝咖啡、看電影打折 去麥當勞賺回饋

外國客頻鑽漏洞…日研擬機場辦退稅杜絕亂象 靠一招提高效率

聯合新聞網／ 綜合報導
為防範觀光客鑽免稅漏洞的亂象，日本政府研擬未來觀光客必須在機場辦理退稅。圖為東京羽田機場。路透
為防範觀光客鑽免稅漏洞的亂象，日本政府研擬未來觀光客必須在機場辦理退稅。圖為東京羽田機場。路透

日本近年來出現許多觀光客，利用退稅機制實務上的漏洞逃避繳納關稅，甚至是買了東西卻又在出境前轉賣，賺取之中的差價。為了應對這種狀況，日本政府正打算檢討相關規則，導入新的退稅機制。

根據日本媒體「共同通信」報導，日本政府為了防範違法轉賣免稅商品的亂象，打算取消現行可購物後在商家辦理退稅的方式，改成購物時必須先支付消費稅，出境時才能在機場辦理退稅的做法。但由於觀光客都在機場辦理退稅，容易造成現場擁擠混亂，因此考慮增加把錢退到信用卡的選項以增進效率。

日本為了考量便利性，不像歐盟、南韓等國家，一定得在機場辦理退稅，而是在商家消費達標就能現場辦理。然而部分人士卻鑽漏洞，利用免稅價格購買高價物品再轉賣，賺取其中的差價。去年日媒報導，有台灣人在日購買價值高達4.7億日圓（約相當於新台幣9873萬元）的免稅品，卻在離境時無法出示相關購物商品。

最終，旅客宣稱自己已經將東西寄回台灣，積欠該繳的4700萬便離開日本。另外，2020年也有七名中國男女，在日本利用免稅價格購買精品手錶、包包等商品，消費金額高達77億日圓（約相當於新台幣16億元）。最終也是沒有繳清稅款就離境。因此日本政府才會打算修改規則，避免類似的狀況再度發生。

免稅 日本 消費稅

延伸閱讀

日本獲多獎！2024世界機場評比 成田「服務人員」最佳、這裡拿進步獎

日本換新紙鈔害慘拉麵店 業者嘆「得花20萬換點餐機」賺半年多才回本

日本讀報的人越來越少「百名大學生僅1人」 紐時CEO爆2040將不再印製

宿舍破爛、薪資比徵才公告低！日食品業爆求職爭議 9成錄取者不幹了

相關新聞

外國客頻鑽漏洞…日研擬機場辦退稅杜絕亂象 靠一招提高效率

日本近年來出現許多觀光客，利用退稅機制實務上的漏洞逃避繳納關稅，甚至是買了東西卻又在出境前轉賣，賺取之中的差價。為了應對這種狀況，日本政府正打算檢討相關規則，導入新的退稅機制。

憤怒的雄獅，孤單的童年：邱吉爾的頑皮少年成長記

倫道夫勛爵的政治事業和珍妮活躍的社交生活，意味他們陪伴兒子的時間相對短少。某次，倫道夫勛爵到布萊頓演講，卻懶得前往不到兩哩的霍夫（Hove）探望在學校的溫斯頓。一九三〇年代末，某次晚餐後，溫斯頓對自己的兒子說： 「今晚我們持續對話的時間，比我跟我父親在他一輩子裡說過的還長。」

日27歲女教師保健室「擁吻」男國中生！被揭發還狂傳訊息求對方袒護

日本一名27歲女保健老師多次在學校保健室與男國中生激吻擁抱，當學生家長發現後向校方舉報後，她仍辯稱自己的行為並非猥褻，且不是由她主動的，私下更多次傳訊息要求男同學袒護她...

日本柯南號列車座椅頭枕套屢失竊 鐵路公司向粉絲「良心喊話」

日本一家由關西兵庫、鳥取、岡山三縣共同出資，與JR西日本共同營運的鐵路公司「智頭急行」，近來與知名動漫「名偵探柯南」合作，將旗下列車換上相關裝潢。豈料近日傳出有八個頭枕套遭竊，讓鐵路公司非常無奈。

周東彥XR作品入圍坎城影展 角逐沉浸式競賽大獎

第77屆坎城影展（Festival de Cannes）於4月23日公布競賽單元入圍名單，導演周東彥以XR作品「穿越霧中...

數年來無人知曉…破解二戰納粹密碼 英國劍橋女學生奉獻秘密任務

第二次世界大戰期間，有數十名英國劍橋大學女學生日以繼夜地在執行破解納粹德國密碼的秘密任務，這些無名女英雄直到現在才獲得表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。