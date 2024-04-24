外國客頻鑽漏洞…日研擬機場辦退稅杜絕亂象 靠一招提高效率

日本近年來出現許多觀光客，利用退稅機制實務上的漏洞逃避繳納關稅，甚至是買了東西卻又在出境前轉賣，賺取之中的差價。為了應對這種狀況，日本政府正打算檢討相關規則，導入新的退稅機制。

根據日本媒體「共同通信」報導，日本政府為了防範違法轉賣免稅商品的亂象，打算取消現行可購物後在商家辦理退稅的方式，改成購物時必須先支付消費稅，出境時才能在機場辦理退稅的做法。但由於觀光客都在機場辦理退稅，容易造成現場擁擠混亂，因此考慮增加把錢退到信用卡的選項以增進效率。

日本為了考量便利性，不像歐盟、南韓等國家，一定得在機場辦理退稅，而是在商家消費達標就能現場辦理。然而部分人士卻鑽漏洞，利用免稅價格購買高價物品再轉賣，賺取其中的差價。去年日媒報導，有台灣人在日購買價值高達4.7億日圓（約相當於新台幣9873萬元）的免稅品，卻在離境時無法出示相關購物商品。

最終，旅客宣稱自己已經將東西寄回台灣，積欠該繳的4700萬便離開日本。另外，2020年也有七名中國男女，在日本利用免稅價格購買精品手錶、包包等商品，消費金額高達77億日圓（約相當於新台幣16億元）。最終也是沒有繳清稅款就離境。因此日本政府才會打算修改規則，避免類似的狀況再度發生。