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老闆快看！日本研發AI工具 可預測新聘員工何時離職

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本研究人員研發出一項人工智慧工具，擔心員工流動或想知道新聘人員能堅持多久的老闆們現在能求助於AI，預測下一個可能離職的員工。圖／歐新社
日本研究人員研發出一項人工智慧工具，擔心員工流動或想知道新聘人員能堅持多久的老闆們現在能求助於AI，預測下一個可能離職的員工。圖／歐新社

日本研究人員研發出一項人工智慧（AI）工具，擔心員工流動或想知道新聘人員能堅持多久的老闆們現在能求助於AI，預測下一個可能離職的員工。

法新社報導，這項AI工具由日本研究人員開發，目的是要幫助管理階層為員工提供針對性的支持，防止他們離職。

由東京都市大學（Tokyo City University）教授白鳥成彥和東京一家新創公司合作研發的這個AI工具將處理公司員工出勤紀錄，以及年齡和性別等個人資料。

這項工具也分析已離開公司或請假員工的資料，為每家公司建立員工流動模型。

媒體教育專家白鳥成彥今天告訴法新社，這樣一來，當輸入新聘員工資料時，它就會「以百分點」預測誰有辭職的風險。

「我們正在與幾間企業合作測試這項AI工具，並為每家公司建立模型。」

白鳥成彥說，由於AI顯示員工可能正面臨困難，老闆可以利用結果「向高風險員工暗示，公司已準備好提供支持」。

研究人員以先前一項研究為基礎來建立這項工具，研究利用AI預測可能輟學的大學生特徵。

他們現在正計劃進行升級，使這項AI工具能透過分析新進員工面試資訊、特徵和個人經歷，推薦適合新員工的工作任務。

日本企業傳統上每年都會在同一時間僱用畢業生，根據政府資料，這些社會新鮮人每10人中有一人會在一年內離職。日本厚生勞動省資料顯示，3年內約有3成大學畢業生會離職。

日本 老闆 離職

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