蟬聯越南最貴城市！河內生活成本輾壓經濟重鎮 外派台幹：三餐外食快300

越南官方統計顯示，首都河內市是全國最貴城市，輾壓經濟重鎮胡志明市。「河內夢碎」的當地人決定逃回家鄉過小日子，有外派台幹比較後也感嘆：「河內市CP值真的太低」。

越南統計總局（GSO）近日公布2023年空間生活成本指數（SCOLI），河內市繼續蟬聯「越南最貴城市」。河內市今年前2個月的消費者物價指數（CPI）年增5%，其中教育費成長38.33%，水電費成長5.24%。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，住在河內市的阮氏草（Nguyen Thi Thao）表示，全家的生活開銷自去年夏天迄今多出3成，房租、水電費、孩子的教育費漲幅驚人，壓得一家喘不過氣來。

她算一算，在河內市南慈蓮區（Nam Tu Liem）租房每月就要300萬越南盾（約新台幣3900元），水電費大概還要再花100萬。去年7月越南政府調漲水電費導致萬物齊漲，一些生活用品的支出因此多出15%。

35歲的阮氏草感嘆，全家每月收入大概是1800萬越南盾，以前就過得很克難，現在什麼都漲，錢已經不夠用了。

逛一趟菜市場最能了解當地物價，主婦黃氏鶯（Hoang Thi Oanh）前往張羅一家四口未來幾天的三餐，在買了排骨、豬肉、蝦子各1公斤，以及1隻雞、1條魚、1桶牛奶及蔬菜、水果後，就花光身上的200萬越南盾（約新台幣2555元）。

越南經濟專家吳智龍（Ngo Tri Long）表示，河內市的生活成本甚至比某些較先進的城市還要貴。「過去兩年河內市的房地產一直漲，購屋、租房變貴後，什麼都跟著漲。」

與此同時，越南人力資源顧問公司Talentnet針對全國638家企業所做的2023年薪資與福利調查顯示，河內市的基本薪資水準比胡志明市低了12%，即使和越南南部其他省市相比，河內市依然低了10%。

一名外派台籍主管受訪時感嘆：「河內市的CP值真的很低」。他舉例，2020年他在紙橋區（Cau Giay）的3房公寓月租金為1500萬越南盾，2023年變成1900萬，今年5月要漲到2100萬（約新台幣2.7萬元），卻無相應的生活機能。再者，每天在外光吃三餐就要將近新台幣300元。

然而提到大學畢業生的起薪，這名台籍主管觀察：「現在反而比較便宜」。他說，2020年新鮮人月薪大約落在1200萬越南盾，現在1000萬就很容易找到人，可能是因為多數人傾向畢業後在河內市闖蕩歷練，企業於是更有議價能力。

只是一旦遭遇現實考驗，發現在河內市的生活無以為繼後，一些越南民眾就會選擇「逃離河內」。阮氏草已帶著兩個小孩回到先生的老家南定省（NamDinh），留下先生阿明（Minh）獨自在河內市打拚。

在河內市隻身一人的阿明為了省房租，索性就住在工地裡。他說，本來想在河內市買房，但知道這個願望不可能實現了，現在只盼能盡量把錢存下來，有朝一日回南定省老家蓋房子。