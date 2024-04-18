快訊

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

吃雞蛋竟也藏學問！這3類人吃蛋「需把蛋黃打散」 專家揭原因

星巴克「買一送一」連3天！網嗨喊：終於跨周末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蟬聯越南最貴城市！河內生活成本輾壓經濟重鎮 外派台幹：三餐外食快300

中央社／ 河內18日專電
越南首都河內市（圖）近年來經濟快速發展，生活成本愈來愈高，比南部的胡志明市還要貴。河內市穩坐越南最貴城市寶座，許多民眾受不了當地物價、房租，選擇回到外省老家過日子。中央社
越南首都河內市（圖）近年來經濟快速發展，生活成本愈來愈高，比南部的胡志明市還要貴。河內市穩坐越南最貴城市寶座，許多民眾受不了當地物價、房租，選擇回到外省老家過日子。中央社

越南官方統計顯示，首都河內市是全國最貴城市，輾壓經濟重鎮胡志明市。「河內夢碎」的當地人決定逃回家鄉過小日子，有外派台幹比較後也感嘆：「河內市CP值真的太低」。

越南統計總局（GSO）近日公布2023年空間生活成本指數（SCOLI），河內市繼續蟬聯「越南最貴城市」。河內市今年前2個月的消費者物價指數（CPI）年增5%，其中教育費成長38.33%，水電費成長5.24%。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，住在河內市的阮氏草（Nguyen Thi Thao）表示，全家的生活開銷自去年夏天迄今多出3成，房租、水電費、孩子的教育費漲幅驚人，壓得一家喘不過氣來。

她算一算，在河內市南慈蓮區（Nam Tu Liem）租房每月就要300萬越南盾（約新台幣3900元），水電費大概還要再花100萬。去年7月越南政府調漲水電費導致萬物齊漲，一些生活用品的支出因此多出15%。

35歲的阮氏草感嘆，全家每月收入大概是1800萬越南盾，以前就過得很克難，現在什麼都漲，錢已經不夠用了。

逛一趟菜市場最能了解當地物價，主婦黃氏鶯（Hoang Thi Oanh）前往張羅一家四口未來幾天的三餐，在買了排骨、豬肉、蝦子各1公斤，以及1隻雞、1條魚、1桶牛奶及蔬菜、水果後，就花光身上的200萬越南盾（約新台幣2555元）。

越南經濟專家吳智龍（Ngo Tri Long）表示，河內市的生活成本甚至比某些較先進的城市還要貴。「過去兩年河內市的房地產一直漲，購屋、租房變貴後，什麼都跟著漲。」

與此同時，越南人力資源顧問公司Talentnet針對全國638家企業所做的2023年薪資與福利調查顯示，河內市的基本薪資水準比胡志明市低了12%，即使和越南南部其他省市相比，河內市依然低了10%。

一名外派台籍主管受訪時感嘆：「河內市的CP值真的很低」。他舉例，2020年他在紙橋區（Cau Giay）的3房公寓月租金為1500萬越南盾，2023年變成1900萬，今年5月要漲到2100萬（約新台幣2.7萬元），卻無相應的生活機能。再者，每天在外光吃三餐就要將近新台幣300元。

然而提到大學畢業生的起薪，這名台籍主管觀察：「現在反而比較便宜」。他說，2020年新鮮人月薪大約落在1200萬越南盾，現在1000萬就很容易找到人，可能是因為多數人傾向畢業後在河內市闖蕩歷練，企業於是更有議價能力。

只是一旦遭遇現實考驗，發現在河內市的生活無以為繼後，一些越南民眾就會選擇「逃離河內」。阮氏草已帶著兩個小孩回到先生的老家南定省（NamDinh），留下先生阿明（Minh）獨自在河內市打拚。

在河內市隻身一人的阿明為了省房租，索性就住在工地裡。他說，本來想在河內市買房，但知道這個願望不可能實現了，現在只盼能盡量把錢存下來，有朝一日回南定省老家蓋房子。

胡志明市 越南

延伸閱讀

帶爸媽去哪裡旅遊最好？沖繩、越南樂活．歐洲、中南美圓夢．郵輪最輕鬆！

越南河內空污嚴重 全年僅5%時間品質良好

男砸近百萬迎娶越南嫩妻 煞到她「阿姨」氣走新娘

越南胡志明市美食推薦！ 8間越南必吃，經典越式早餐、米其林一星餐廳

相關新聞

正妹地下偶像激似當年橋本環奈！鄉民看照片全暴動 本人聞訊嚇傻

日本偶像競爭激烈，許多人為了一圓明星夢，即使一開始只能從地下偶像出道也甘願咬牙苦撐。近日，X平台上有人分享一名地下偶像的照片，更誇讚她的長相...

全球疫情趨緩後，家暴通報情形有改善嗎？

疫情期間隨著各國實施全國禁足令及封城政策，全球家庭暴力案件數激增——英國家暴案件數增加25%，美國則增加33%左右——疫情前許多具有瑕疵和的政策及社福措施，也隨著疫情爆發，而將受暴者推向更脆弱的處境，不只許多家庭中肢體、言語及性暴力增加，實施經濟暴力者也越來越多，使相關單位更積極推動改革、在危急時刻接住更多受家暴之苦的受害者。然而美國全國反家庭暴力聯盟（NCADV）數據顯示，疫情趨緩至今已超過三年，全球的受害者人數還是沒有減少。

蟬聯越南最貴城市！河內生活成本輾壓經濟重鎮 外派台幹：三餐外食快300

越南官方統計顯示，首都河內市是全國最貴城市，輾壓經濟重鎮胡志明市。「河內夢碎」的當地人決定逃回家鄉過小日子，有外派台幹比...

一個飯糰需要20輛卡車...日本政府強化司機加班規範 民間智庫擔心1事

日本從4月1日起強化卡車司機加班規範，使得物流業人手不足。根據日媒追蹤，一個飯糰從米飯、海苔等產地到店舖，竟然需要20輛...

日本3月外國旅客數首度突破300萬 台灣遊客排第二 激增逾七成

最新數據顯示，3月造訪日本的遊客人數年比增加69.5%，歷來首度突破300萬人次，且日圓貶值帶動外國旅客的服務與體驗支出...

日本換新紙鈔害慘拉麵店 業者嘆「得花20萬換點餐機」賺半年多才回本

日本預計將在今年七月發行新款鈔票。然而市面上有些自動販賣機，卻可能會碰尚無法對應新鈔的狀況，使得業者必須花錢更換新機台，造成部分飲食業者不滿，認為想要維持利潤已經不容易了，如今被迫又要投資新機器，可謂是雪上加霜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。