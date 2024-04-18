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正妹地下偶像激似當年橋本環奈！鄉民看照片全暴動 本人聞訊嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
中川心被網友盛讚容貌如同當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈。圖／取自「なるちゃん@美容」X平台
中川心被網友盛讚容貌如同當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈。圖／取自「なるちゃん@美容」X平台

日本偶像競爭激烈，許多人為了一圓明星夢，即使一開始只能從地下偶像【地下偶像】通常是指沒有經過正規出道、鮮少登上媒體版面的非主流偶像，其活動核心多在本地，多數的收入來源為LIVE演出，或販售周邊商品。出道也甘願咬牙苦撐。近日，X平台上有人分享一名地下偶像的照片，更誇讚她的長相宛如當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈，網友紛紛驚呼「透明感【透明感】指肌膚水嫩白皙、牙齒潔白以及常笑臉迎人，穿著打扮不過於誇張、濃妝豔抹。太強了！可愛」、「地下偶像遍地是鑽石」。

X平台上一個名為「なるちゃん@美容」的網紅分享一組4張，名為中川心的地下偶像照片，只見照片中女主角除了擁有白皙肌膚、纖細腰身，還有著一張笑容可掬的甜美臉蛋，讓「なるちゃん@美容」驚呼連連，大讚中川心宛如當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈。

貼文發布後短短一天已吸引超過1100萬次瀏覽，鄉民紛紛直呼「透明感太強了！可愛」、「地下偶像遍地是鑽石」、「這好可愛…」、「她看起來就像個公主」、「我敢打賭本人更可愛」、「她看起來就像橋本環奈和佐佐木希的總和除以2」。

透明系地下偶像中川心爆紅後，本人也到「なるちゃん@美容」的貼文底下留言，只見她似乎被鄉民的熱烈反應嚇傻，僅寫下「非常感謝，我很高興…」。

過了一陣子後，中川心才在自己的X平台發文，對於照片引起網友轟動，她十分擔心網友看到本人、並認為和照片不符時該怎麼辦，強調會努力研究如何呈現美麗的臉部表情，希望大家能喜歡上她。

中川心被網友盛讚容貌如同當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈。圖／取自「なるちゃん@美容」X平台
中川心被網友盛讚容貌如同當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈。圖／取自「なるちゃん@美容」X平台

中川心被網友盛讚容貌如同當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈。圖／取自「なるちゃん@美容」X平台
中川心被網友盛讚容貌如同當年被稱為「千年一遇美少女」的橋本環奈。圖／取自「なるちゃん@美容」X平台

日本 橋本環奈 正妹

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