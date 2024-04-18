一個飯糰需要20輛卡車...日本政府強化司機加班規範 民間智庫擔心1事

日本從4月1日起強化卡車司機加班規範，使得物流業人手不足。根據日媒追蹤，一個飯糰從米飯、海苔等產地到店舖，竟然需要20輛卡車，顯見對卡車運輸的倚賴性。日本連鎖超商羅森（LAWSON）和全家便利商店因此決定攜手，開始共用卡車載貨。

日本運輸業界面臨「物流2024問題」，從4月1日起，卡車司機勞動時間上限的法律規定趨於嚴格，卡車司機一天能載送貨物的時間縮短。

根據最新規定，卡車司機的年度加班時間上限為960小時。每天去除休息的實際勞動時間為13小時以內。此外，如果是需要過夜的長途運輸，每週限制2次，並要給足8小時休息時間。如果休息時間少於9小時，那在下一次工作結束後，必須給予12小時以上休息時間。種種規定都縮短了卡車司機的實際上工時間。

究竟新規定會如何影響日本運輸界，甚至一般生活，日本放送協會（NHK）從一個昆布飯糰的製作流程進行分析。

根據調查，在東京都販售的昆布飯糰，其中餡料昆布來自北海道的日高地區，海苔是佐賀縣出產，米則來自關東甲信地區。

追蹤飯糰的製作，首先昆布要被卡車載送到小樽港，被貨輪運送到新潟港之後，再被搬上卡車，送到600公里外的兵庫縣西宮市一家工廠。在這裡加工後，被運到500公里外的千葉縣船橋市包裝、裝箱。截至此時，已經動用了3輛卡車，然後再由3輛卡車分送到物流中心等地點。

與此同時，佐賀縣的海苔也被8輛卡車運到神奈川縣的工廠。米從生產的農家送到工廠，也動用4輛卡車。所有原料集中至神奈川縣完成製作後，最後由2輛卡車分送到各個商店。總計從原料的運輸、加工、分配，一個飯糰需要20輛卡車才能送到消費者手中。

日本使用卡車運送的貨品當然不限於飯糰。根據報導，統計2021財政年度日本的國內運輸量達42億5000萬噸，其中卡車運輸占9成，堪稱支持經濟與日常生活的動脈。

雖然新制度的目的在於保護卡車司機，避免過勞，但也令人憂心運輸量減少帶來的衝擊。根據日本民間智庫「NX總合研究所」，如果不採取應對措施，本財政年度的運輸力可能會比2019年度減少14%。

日本卡車運輸業長年以來依賴司機的長時間勞動，現在必須在減少司機勞動時間的同時，確保運輸力。

為此，羅森和全家便利商店從4月起展開合作，在部分東北地區共用卡車運送冰淇淋和冷凍食品。卡車先到位於宮城縣多賀城市的全家便利商店物流中心上貨，之後到盛岡市的羅森物流基地上貨，之後配送到秋田市的各便利商店。與各別運輸相比，一輛卡車可以省下120公里的開車距離。

羅森也與「和民」的食品宅配業務展開合作。從去年12月開始，羅森把配送便當、食品的次數從每天3次減少為2次，並利用車上的多餘空間，幫忙配送「和民」的食品。

其實，卡車運輸的浪費問題過去就備受批評。據調查，卡車實際的平均裝載率只有4成左右，被指責「6成是在運送空氣」。透過同業與異業的運送配合，來提高裝載率，或許可成為「物流2024問題」的解方。