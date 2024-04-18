日本讀報的人越來越少「百名大學生僅1人」 紐時CEO爆2040將不再印製

現在各種資訊數位化的同時，閱讀紙本的人口也在逐漸變少。日本新聞協會統計，近十年來報紙銷量不斷下滑，十年內發行量已經少了1000多萬。且在持續下探的話，報紙在十幾年後，只剩下數百萬的發行量。

根據日本媒體「YAHOO！新聞」報導，2012年度時，日本報紙的總發行量約為4372萬部。但到了2022年度公布的數據，只剩下2867萬4915部。而近來每年都差不多以約200萬部左右的速度衰退中。

相關人士指出，現在會閱讀紙本新聞的人，幾乎都是高年齡層，因此報紙的衰退顯然無可避免。雖然有固定客群願意閱讀紙本，讓報紙不至於完全滅絕，不過到了十幾年後，總發行量可能只會剩下100至500萬部左右。

另外和電子版相比，報紙還有無法搜尋關鍵字，沒辦法一鍵找到自己想看的資訊，保管起來也比較麻煩。而且製作成本高，還要花錢請人送報。年輕世代的觀念，也都認為「在網路上看新聞就好了，不需要特意買報紙」等等，都是讓報紙衰退的不利因素。

2022年9月，在關西大學綜合情報學部的講座曾進行調查，問學生如何接收新聞資訊。被調查的146名學生中，有112人回答靠網路，32人回答靠電視，僅有1人回答「讀報紙」。另外講座也針對128人進行問卷調查，當問到「你每週會讀三次以上的新聞嗎」這題時，只有4人回答「會」。

當然，類似的狀況不僅止於日本。2020年紐約時報執行長Mark Thompson曾在訪談中表示，如果20年後紐約時報仍然繼續印製，他會感到非常驚訝。可見得他對於報紙的未來，也會慢慢地消失。